Hutba reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića u Berlinu:

Foto: MINA

Hvala Uzvišenom Allahu. S Njegovim imenom sve započinje i Njemu se sve vraća. U Njegovo ime počinjemo svako dobro i Njegovoj se milosti puno nadamo. Neka blagoslovi onoga s kojim je zapečaćeno vjerovjesništvo, Muhammeda, a.s., i neka je zadovoljan s njegovim sljedbenicima od prve do posljednje generacije.



Vjera je radosna vijest, uputa koju Gospodar svjetova iz Svoje velike milosti šalje ljudima. Vjera je uže, koje nas čvrsto drži jedne s drugima i koje nam uliva nadu u dobro na oba svijeta.



Uzvišeni Allah kaže:



إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا



Mi šaljemo tebe (Muhammede) kao svjedoka i kao vjesnika radosne vijesti i kao onoga koji opominje. (El-Feth, 8.)



Čovjek je biće s jakom željom da zadobije vlastitu snagu i uzdigne svoje dostojanstvo. A za to mora kod sebe postignuti smirenost, sigurnost i samopouzdanje (sekinet). Uzvišeni Allah kaže:



هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيماً



On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje već imaju – a vojske nebesa i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je. (El-Feth, 4.)



Božiji oprost grijeha i ljudsko praštanje su veliki nauk i pouka za ljude. Gospodar nas pomoću praštanja uči kako da uspostavimo snošljiv život na zemlji, da živimo u miru, rasterećeni bremena koja nam pritiskaju pleća i prsa. Čovjek u grijehu i krivici ne može napredovati i ne može se kretati naprijed. Potrebna nam je uvijek nova prilika da započnemo novi život. Kao što je i naš praotac Adem dobio novu priliku, i mi je našim praštanjem ljudima dajemo, da započnemo novi suživot.



Živimo u porodici i zajednici s braćom i sestrama. Upućeni smo jedni na druge i bez međusobnog razumijevanja i saradnje ne možemo osigurati snošljiv život, napredak i opstanak. U porodici i zajednici se problemi rješavaju razgovorom i dogovorom, a ne inatom i silom. Preko mnogih postupaka i ponašanja naših najmilijih moramo preći, kao što i Allah prelazi preko naših grijeha. On nas poučava:



Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste počinili, a On mnoge i oprosti. Strpljivo podnositi i praštati – tako treba svaki pametan postupiti. (Eš-Šura, 30, 43.)



Braćo i sestre.



Vremena se mijenjaju, a mijenjaju se i uvjeti našeg života, opstanka i napretka. Porodice i zajednice se dijele, raseljavaju i udaljavaju. Na okupu ih još drži svijest o zajedničkoj pripadnosti vjeri, porijeklu, jeziku, kulturi i tradiciji. Džemat je najvažniji temelj našeg zajedništva, bratstva i narodnog osjećaja. On je domovina našoj vjerskoj tradiciji i narodnom osjećaju, kao što je srce dom vjeri, i onda kada smo daleko od naše domovine.



U džematu su nam potrebni ljudi koji će umjeti zbližiti braću i sestre i koji će ih znati okupiti oko zajedničkog cilja; koji će širiti povjerenje i uklanjati prepreke; biti širokih prsa, bistra pogleda i nepomućenog razuma; koji će znati i moći čuvati Božiji hator i narodni interes.



Ovo je važan džemat; jedan od najvažnijih van naše Bosne i Hercegovine. Zato je vaša odgovornost, kao njegovih pripadnika, veća. Jer, oni najvažniji, najsnažniji i najizrasliji imaju odgovornost više za hod zajednice. Njihovo ponašanje ne može biti sebično, već strpljivo i trpljivo, pravedno, sračunato i odmjereno. Allah nas nije zadužio da se brinemo o kiši i suncu, niti o rođenju i smrti, već o sebi, svom bratu i sestri, o narodu, džematu i zajednici.



Iza vas je pređeni put na kojem nije uvijek bilo lahko koračati. Prevalili ste ga u velikim kušnjama i s velikim odricanjima. Vjera u Boga, strpljivo planiranje i ispoljen trud doveli su vas ovdje gdje ste danas.



Mi smo ponosni na vas, a vi treba da budete zadovoljni i Bogu zahvalni za postignuto. Vi najbolje znate koliko ste znoja prolili da do ovoga dođete. I koliko ga je još potrebno da biste savladali nove izazove koji su pred vama. Nadam se da će to biti uz Božiju pomoć.



No, bilo bi porazno da ste danas manje spremni na izazove. Očekujem od vas, a to očekuje i naša zajednica u Bosni i Zapadnoj Evropi, da svoj teret nosite, ali i da drugima pomognete, da budete zaštitnici jedinstva našeg naroda i naše Islamske zajednice. Mi imamo našu Zajednicu, domovinu Bosnu i Hercegovinu, naše porodice i jedni druge.



Među nama ima i onih koji gledaju samo na dio koji pripada cjelini, ali ne i na cjelinu. Oni misle da su lokalni identiteti najvažniji. Međutim, ako smo umet, a jesmo, onda smo muslimani, a ne nikakve selefije ili hanefije; ako smo narod, a jesmo, onda smo Bošnjaci, a ne Sandžaklije, Krajišnici, Podrinjci i Hercegovci.



Braćo i sestre.



Ne živimo sami, niti bi život imao smisla kada bi tako i bilo. Nije to bila ni Božija volja, onda kada je odlučio da stvori ljude. Kao muslimani, polažemo povijesni ispit pred Stvoriteljem za suživot i toleranciju među ljudima i narodima, na principima međusobnog poštovanja i povjerenja. To je naša obaveza i zavjet dat Bogu koji nas je od jednog čovjeka i jedne žene stvorio i na narode i plemena nas podijelio da se upoznajemo, sarađujemo i ispomažemo. Jedna je ljudska vrsta, svi smo sinovi i kćeri Adema i Have.



Budite odgovorni za ono što činite i govorite. I riječi i djela imaju značenja koja djeluju na ljude. Ne dozvolite da vas Iblis zavede, pa da nečasno i bezumno postupate i govorite. Dužni smo se bestidnicima i bezumnima suprotstaviti i ne dozvoliti im da naruše mir i harmoniju u društvu u kojem živimo. Sjetite se uvijek dove Musaa, a.s., kada se moli Allahu:



قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ



„Gospodaru moj, da si htio, mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onoga što su uradili bezumnici naši? To je samo iskušenje Tvoje kojim Ti, koga hoćeš u zabludi ostavljaš, a kome hoćeš na pravi put ukazuješ; ti si Gospodar naš, pa nam oprosti i smiluj se, jer Ti praštaš najviše.“ (El-A'raf, 155)



Braćo i sestre.



Budite korisni i dobri građani države u kojoj živite. Vi ste za mnoge vaše komšije jedino što će znati o islamu i o muslimanima, ali i o našoj domovini i nama kao narodu. Zato budite svjesni tog emaneta kojeg nosite na svojim plećima.



Vi ste tumači i naše vjere i naše domovine u ovom vašem novom domu. Zato se okitite vrlinama islamskog ahlaka, ne samo kada se odnosite jedni prema drugima, nego i u odnosima sa svojim komšijama i sunarodnjacima u njemačkom društvu.



Ranije generacije muslimana nisu nikome islam omilile vazovima, a pogotovo ne jalovim raspravama o sporednim pitanjima. Naši dobri preci su islam predstavljali svojim djelima i postupcima, svojim islamskim ahlakom i moralom.



Pouzdajte se i oslonite na Allaha! Činite dobro ljudima iz ljubavi prema Allahu, a On će vas pomoći onda kada vam pomoć bude najpotrebnija. Čuvajte se ružna govora i ružnih djela.



Poslije vjere u Boga, neka su vam porodica i zajednica na drugom mjestu. Čuvajte ih. Mudrost je izgubljena stvar vjernika i gdje god je nađete uzmite je.



Neka moto i ideja-vodilja vašeg postupanja budu Allahove riječi:



Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, On vas savjetuje. (En-Nahl, 90.)



Gospodaru naš,



ne ostavi nam ni jedan grijeh, a da ga ne oprostiš,



niti jednu brigu, a da je ne otkloniš,



niti ijednu želju i potrebu s kojom si Ti zadovoljan, a da je ne ispuniš,



o Ti, Koji si od svih milosnih, Najmilostiviji!



Amin.



(24sata.info)