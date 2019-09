Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić obišao je Nacionalni memorijalni muzej 9/11 u New Yorku, te odao počast na spomen-obilježju posvećenom nevinim žrtvama terorističkog napada koji se dogodio prije 18 godina u ovom gradu.

Foto: 24sata.info

“Ovaj brutalni teroristički zločin nad građanima New Yorka i SAD-a doveo je do globalne promjene stava prema terorizmu. Nažalost, ekstremne ideologije nikada ne spavaju, i tragedije slične ovoj se dešavaju i danas širom svijeta. Saznanje da četrdeset posto žrtava, koje su nastradale 11. septembra tokom napada na tornjeve Svjetskog trgovačkog centra, nikad nisu pronađene ili identifikovane, budi u čovjeku strašne i neopisive emocije. Mogu samo zamisliti kako je porodicama nastradalih. Mi u BiH saosjećamo sa građanima New Yorka i SAD-a, jer smo, ne tako davno, proživjeli sličnu sudbinu. Zbog toga svi zajedno moramo istrajati u borbi protiv terorizma, svih oblika nasilja i ekstremnih ideologija. Bosna i Hercegovina nastavit će i dalje davati potpuni doprinos toj zajedničkoj borbi. To moramo učiniti zbog budućih generacija koje nam dolaze, generacija koje trebaju živjeti u miru i slobodi", poručio je Komšić.





(24sata.info)