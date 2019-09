Stari most u Mostaru večeras je u organizaciji Centra za mir bio osvijetljen bojama zastave Francuske i likom Jacquesa Chiraca, povodom smrti bivšeg predsjednika ove države.

Foto: 24sata.info

Na ovaj način Mostarci su iskazali izraze saučešća i odali počasti velikom prijatelju grada na Neretvi i Bosne i Hercegovine.



Direktor i osnivač Centar za mir i nekadašnji gradonačelnik Mostara Safet Oručević podsjeća da je Francuska bila jedna od prvih i najvećih donatora u procesu obnove Starog mosta koji danas u svijetu važi za međunarodni simbol mira i pomirenja.



Također, 1998. godine kao tadašnji francuski predsjednik Jacques Chirac je postao je član Fondacije za obnovu Starog mosta, a 2016. godine mu je uručena i međunarodna nagrada “Mostar Peace Connection“.



Chirac je tom prilikom poručio: "Bosna i Hercegovina je stoljećima bila primjer tolerancije u raznolikosti. Ona može i treba to ponovo postati. To je bila njena prošlost. To je, ubijeđen sam, i njena budućnost. To je budućnost cijele Evrope".



(24sata.info)