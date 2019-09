U sklopu izvođenja ocjenjivanja SEL-1 Batalјonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) danas, 26. septembra 2019. godine, na vojnom poligonu na Manjači organizovan je dan za posjetioce.

Foto: MOBiH

Time je okončana višedneva aktivnost koja je unaprijed planirana Godišnjim planom obuke u Operativnoj komandi Oružanih snaga BiH za 2019. godinu. Pripadnici ove grupe OS BiH su prisutnima prikazali izvođenje ofanzivnih operacija uz angažovanje pridodatih elemenata sredstava servisne i borbene podrške. INF-L-BNG je do sada najveća deklarisana jedinica OS BiH za učešće u operacijama podrške miru, kao oblika saradnje BiH u okviru Programa Partnerstvo za mir.



Događaju su prisustvovali ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije general-major Ivica Jerkić, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za resurse general-major Gojko Knežević, komandant Operativne komande OS BiH general-major Radovan Ilić, komandant Komande za podršku OS BiH brigadni general Marko Stojčić, komandant Komande za obuku i doktrinu brigadir Slaven Blavicki, generali OS BiH, predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, predstavnik NATO štaba u Sarajevu, predstavnici Glavne komande EUFOR-a, komandanti brigada OS BiH, vojno-diplomatski predstavnici akreditovani u BiH, predstavnici civilnih organa vlasti i predstavnici medija.



Obraćajući se prisutnima, ministrica Pendeš je čestitala svim pripadnicima deklarisane Batalјonske grupe lake pješadije koji su uspješno izvršili vježbu uz ocjenjivanje.



"Našom odlukom da deklarišemo u bazen snaga NATO-a Bataljonsku grupu lake pješadije koja broji 840 ljudi s pratećom opremom, što je gotovo deset posto ljudskih resursa Oružanih snaga, pokazali smo naše opredjeljenje za euroatlantske integracije te samim time ozbiljnost da damo dodatni doprinos u gradnji i čuvanju mira u svijetu. Pred nama je još jako dug put do NATO ocjenjivanja druge razine, NEL-2 predviđenog za 2022. godinu, ali smatram da smo ovom vježbom postavili dobre temelje te da će taj put sigurno biti lakši kad dođe do aktiviranja plana modernizacije i OS BiH dođu do neophodnih sredstava za dodatni impuls u dostizanju većeg stepena interoperabilnosti i operativnih sposobnosti", izjavila je ministrica Pendeš.



Aktivnosti u sklopu ocjenjivanja SEL-1 INF-L-BNG počele su 23. septembra 2019. godine i bit će završene u petak 27. septembra 2019. godine. Konačna ocjena o stepenu interoperabilnosti jedinice bit će saopćena u periodu od 30 dana nakon detalјne analize. Ocjenjivanje SEL-1 se vrši u skladu sa Konceptom operativnih sposobnosti evaluacije i izvještavanja (OCC E&F), koji je jedan od oblika saradnje BiH i NATO u okviru Programa Partnerstva za mir.



Prvostepeno ocjenjivanje SEL-1 INF-L-BNG prvi je od četiri nivoa, koje jedinica mora proći radi dobijanja certifikata kojim se potvrđuje da je u potpunosti osposoblјena, interoperabilna i spremna za angažovanje u operacijama podrške miru pod vodstvom ne samo NATO-a nego i Evropske unije i Ujedinjenih nacija.





(24sata.info)