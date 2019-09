Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Intenzivnije padavine se očekuju na sjeverozapadu Bosne, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Od sredine dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevna od 15 do 21, na jugu od 20 do 25 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Tokom poslijepodneva padavine postepeno slabe i prestaju. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 18 °C, saopćeno je.

