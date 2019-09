Glavnom imamu Medžlisa Islamske zajednice Gacko i Bileća sa sjedištem u Gacku Sadetu efendiji Bilaliću u proteklim danima stiglo je mnoštvo poruka podrške, ali i osoba kako bošnjačke tako i srpske nacionalnosti koje su lično došle u Medžlis kako bi se interesirali za sigurnosno stanje u Gacku nakon što je nadzorna kamera snimila Danela Rajkovića kako vrši veliku nuždu ispred vrata Mehmed-agine džamije u tom mjestu.

Foto: AA

"Podrška je u posljednja dva dana prisutna što pozivima putem telefona, ali ljudi i lično dolaze da pruže podršku. To je sasvim ljudski i prirodno", poručio je u razgovoru za Anadoliju efendija Bilalić.



Među onim koji su se interesovali za dešavanja je i zamjenik načelnika Opštine Gacko Radojica Antunović koji je razgovarao s efendijom Bilalićem.



"Situacija je kao i ranijih dana normalna, prirodna i ljudska. Događaj je izazvao nemir kod Bošnjaka, kod vjernika, kod svih onih koji vjerske bogomolje poštuju i vjeru praktikuju. Tako isto i kod pravoslavnih komšija. To je bio necivilizacijski čin i apsolutno je posramio naše komšije. Izvinjavajuju se za sve što se desilo", navodi efendija Bilalić.



Kaže da je najvažnije u cijeloj priči što su svi prepoznali da je ovo djelo psihičkog bolesnika kojem je potrebna pomoć.



"To se vidi i iz izjava njegovog oca Radovana. On priznaje grešku, da je to učinio njegov sin. Ali, i on sam kaže da on nije psihički stabilan. Takve pojave i slučajeve trebamo prepoznavati u društvu i na vrijeme reagovati da nam se ne bi desio novi Danel", smatra efendija Bilalić.



Vladika zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije jučer je poslao delegaciju Srpske pravoslavne crkve na čelu s Radoslavom Kruljom, parohom mostarskim, koja je posjetila i razgovarala s efendijom Bilalićem.



"Ono što je svakako važno, jučer su predstavnici Srpske pravoslavne crkve sasvim jasno rekli o tome stav. To osuđuju, svako skrnavljenje vjerskih objekata", navodi Bilalić.



Efendija Bilalić kaže da mu mnogo znači podrška kolega iz Srpske pravoslavne crkve, ali i Islamske zajednice u BiH koji su ga jučer također posjetili.



"Svi smo mi u službi Božijoj, da li iz Srpske pravoslavne crkve, Katoličke crkve i Islamske zajednice u BiH i naravno da se svi suosjećamo kada je u pitanju skrnavljenje vjerskih objekata, rušenje, uništavanje. To je sasvim prirodna podrška. Kao i ona jučerašnja od kolega iz Sarajeva, iz Islamske zajednice u BiH. Ove džamije koje su u povratničkim sredinama one su na neki način bez svog džemata, on je rasut diljem svijeta i BiH. I rijetke su te posjete, ali one na neki način unesu živost u džamiju. Ta poruka kolega iz Sarajeva da je svaka džamija u našoj domovini svih nas, da one nisu usamljene bez obzira što tako kako jeste stanje u Gacku je veoma važna", poručuje Bilalić.





(AA)