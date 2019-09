U Briselu je danas odlučeno da će norveški grad Bodo biti prijestolnica kulture za 2024. godinu .

Bodo / 24sata.info

Ovo je objavljeno u muzeju House of European History u Briselu.



U konkurenciji pored Boda, bili su i Banja Luka i Mostar.



- Sva tri grada su dokazala da su zaslužili biti u finalu što je otežalo izbor - rečeno je na ceremoniji.



Naglašeno je kako je u ove dvije godine učinjeno dosta posla i to je već sada napravilo velike promjene u gradovima i kulturnoj zajednici prijavljenih kandidata



''Sva energija koju ste prikupili tokom ovog procesa neće biti izgubljena, no samo jedan grad može ponijeti ovu titulu i to je Bodo. Ovo je bila najteža odluka do sada, odlučiti o najboljem gradu iz dvije u potpunosti različite zemlje. Sva tri grada dokazala su da zaslužuju biti u finalnom krugu. Napravili su odličan dojam i to je našu odluku učinilo jako težom' - navedeno je u saopćenju.



(avaz)