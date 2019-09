Odvjetnik Zdravka Mamića Veljko Miljević bio je gost Novog dana. Govorio je o pravomoćnoj odluci Prizivnog vijeća Suda Bosne i Hercegovine po kojoj Zdravko Mamić neće biti izručen Hrvatskoj jer za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke.

Foto: 24sata.info

"Problemi su nastali onoga trenutka kada je Zdravko Mamić u tom trenutku prešao potpuno zakonito iz Hrvatske u BiH. Odmah nakon izricanja presude, silom zakona je određen istražni zatvor. Jer mu mora biti, kao i svakome tko bude osuđen preko pet godina. Bilo je očekivano da BiH neće izručiti svog državljanina zbog kaznenog djela protiv gospodarstva", kazao je uvodno Miljević.



"Drugi zahtjev iz srpnja prošle godine je bio već ozbiljniji. Ali se opet svodio na to da se traži izručenje zbog kaznenog djela protiv gospodarstva. 21. svibnja ove godine potvrđena je druga optužnica od 10. srpnja. To je optužnica od 10. srpnja 2017. i po toj optužnici tereti se za udruživanje u zločinačku organizaciju", pojašnjava Miljević.



Kazao je kako su svi mislili da će upravo po tom osnovu Mamić biti izručen jer se radi o koruptivnim djelima.



"Što se ovdje događa? Nije matematika baš tako jednostavna. Međunarodni ugovor između Hrvatske i BiH stupa na snagu 5. veljače 2014. godine. Ova djela su počinjena u razdoblju od 2004. do 2015., a međunarodni ugovor je potpisan 2012. Jedno od osnovnih načela svih pravnih propisa je zabrana retroaktivnosti pravnih propisa. Kao što se zakon ne može retroaktivno primjenjivati, tako se ni ugovor ne može retroaktivno primjenjivati. Ne može se na taj ugovor primjenjivati na bilo koje ponašanje koje je bilo prije potpisivanja ugovora. Za 90 posto opisanog ponašanja u optužnici ne može se inkriminirati Zdravka Mamića jer ugovor u to doba nije bio potpisan", objasnio je Miljević.



Ističe kako je obavezni uvjet bez kojega nema izručenja uvjet identiteta norme. "To znači da zemlja od koje se traži izručenje i zemlja koja traži izručenje moraju imati s obje strane opisana ponašanja u ugovorima. Točnije, uvjet za izručenje je da u obje zemlje postoji kazneno djelo za kojega se okrivljenika tereti. Postoji slično djelo u Zakonu federacije i postoje neka preklapanja, ali nisu ista. Na teritoriju BiH nema kaznenog djela za koje se Mamić tereti u Hrvatskoj", rekao je Miljević.



Upitan je li ovo kraj, odnosno može li Mamić više biti izručen Hrvatskoj, Miljević je kazao: "Ja to ne znam. Ne znam što će državne institucije poduzeti. Za Mamića je raspisana i treća optužnica. To će biti novi segment i ne mora biti da Hrvatska više ne može zatražiti izručenje Zdravka Mamića".



"Zdravko Mamić je po prilici očekivao ovakvu odluku. Ali sve te okolnosti, pogotovo potvrđivanje druge optužnice, povećava njegovu nervozu jer sve to jako dugo traje. Ne možete protiv iste osobe voditi više postupaka nego bi se one trebale spojiti. Ja očekujem ukidanje prvostupanjske presude jer su počinjene mnoge greške u žalbenom postupku", dodaje Miljević.



Miljević je kazao kako Mamić ne bi mogao, u slučaju da presuda postane pravomoćna i odredi mu se kazna zatvora, odgoditi izdržavanje zatvorske kazne, no kako bi u tom slučaju kaznu mogao izdržavati u Bosni i Hercegovini.





(24sata.info)