Postrojavanjem i smotrom Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG), najbrojnije deklarisane jedinice OSBiH, danas je u kasarni „Mika Bosnić“, u Centru za borbenu obuku na Manjači zvanično počeo prvi od četiri nivoa sistema ocjenjivanja Bataljonske grupe lake pješadije.

Prvostepeno ocjenjivanje SEL-1 (Self Evaluation Level 1) Bataljonske grupe lake pješadije će se izvoditi od 23. do 27. septembra na Manjači, uz učešće 1.075 vojnih lica, od kojih je 840 pripadnika INF-L-BNG, jedinice koja se ocjenjuje.



Smotru Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) u kasarni „Mika Bosnić“ izvršio je komandant Operativne komande OSBiH generalmajor Radovan Ilić.



Smotri su prisustvovali zamjenik komandanta Operativne komande (OK OSBiH) za operacije brigadni general Kenan Dautović, komandant Komande za obuku i doktrinu (KOiD) brigadir Slaven Blavicki i svi komandanti brigada OK OSBiH.



Raport generalu Iliću o spremnosti jedinice za ocjenjivanje predao je komandant INF-L-BNG pukovnik Elvir Faljić.



General Ilić je naglasio da je ocjenjivanje SEL-1 Bataljonske grupe lake pješadije jedan novi korak OSBiH u smislu deklarisanja nove jedinice ranga bataljonske borbene grupe.



- Iskreno se nadam da će ljudstvo i tehnika opravdati spremnost za proces ocjenjivanja i da će u četvrtak, 26. septembra, imati pozitivan prolaz na ovoj aktivnosti - istakao je general Ilić.



Ovom prilikom, komandant Komande za obuku i doktrinu (KOiD) brigadir Slaven Blavicki poručio je da „danas počinje ocjenjivanje operativnih sposobnosti jedinice koja broji 840 vojnih lica“, te izrazio nadu da će se ova „četverodnevna aktivnost realizirati bez povreda, pozitivno i uspješno.”



Prvostepeno ocjenjivanje SEL-1 izvodi se s ciljem provjere stepena obučenosti i interoperabilnosti INF-L-BNG sa jedinicama NATO partnerskih zemalja u izvršenju zadataka u operacijama podrške miru.



Za realiziranje procesa ocjenjivanja zaduženi su certifikovani ocjenjivači iz OSBiH i partnerskih zemalja, uz nadzor NATO-ovog tima za kontrolu procesa ocjenjivanja.



Ocjenjivanje SEL-1 prvi je od četiri nivoa, koje jedinica INF-L-BNG mora proći radi dobijanja certifikata kojim se potvrđuje da je u potpunosti osposobljena, interoperabilna i spremna za angažiranje u operacijama podrške miru.



U četvrtak, 26. septembra, u Centru za borbenu obuku organizira se Dan za posjetioce na kojem se očekuje prisustvo predstavnika Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva odbrane BiH, Zajedničkog štaba OSBiH, Štaba NATO-a u Sarajevu, EUFOR-a, komandi jedinica OSBiH, vojno-diplomatskih predstavnika u BiH i predstavnika civilnih organa vlasti u BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MOBiH.





