Ljekari i stomatolozi zaposleni u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH /FBiH/ sutra bi trebalo da održe polučasovni štrajk upozorenja, jer još nije riješen problem reprezentativnosti njihovog strukovnog sindikata.

Ilustracija / 24sata.info

Odluku o stupanju u štrajk 4.500 ljekara i stomatologa donio je 19. septembra Upravni odbor Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH.



Rješenje problema reprezentativnosti ovog saveza traženo je i na protestima ljekara u maju, a do njega se pokušalo doći i kroz izmjene Zakona o radu.



Iz Saveza ističu da je apsurd da u nekim dijelovima FBiH imaju reprezentativnost i priznati su, a u nekim kantonima nisu, pa im je onemogućeno da učestvuju u donošenju kolektivnih ugovora o radu i kroz to da se bore za prava svojih članova.



"Neujednačene odluke sudova dovele su to toga da su federalni sindikat, kao i sindikati u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu izgubili reprezentativnost. Slično se kasnije desilo u Posavskom kantonu nerazumnom odlukom Vlade", navode iz ovog saveza.



Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Rifat Rijad Zaid rekao je ranije da je rješenje u zakonu o reprezentativnosti, koji je trebalo da bude donesen prije dvije godine.



Prema njegovim riječima, njime bi se jasno definisao položaj svih sindikata u FBiH, pa i sindikata koji zastupa doktore, čime bi se omogućilo doktorima da, kao i u svim drugim zemljama Evrope, na zakonit i adekvatan način riješe svoj status.



"U suprotnom, prijeti nam potpuni nestanak, i doktora i zdravstvenog sistema", upozorio je Zaid.



(SRNA)