U Republici Srpskoj (RS) 16.795 radnika prima plaću do 449 KM, koja je manja i od minimalne zarade u tom bh.entitetu.

Po podacima Poreske uprave RS za juni, minimalac od 450 KM, je dobilo 18.396 zaposlenih.



Ukupno 37.468 radnika imalo je zaradu nešto veću od minimalne i to u iznosu od 451 do 500 KM.



Plaće od 501 do 600 KM, što je znatno manje od prosječne, dobilo je 31.379 zaposlenih, a od 601 do 700 KM njih 23.044.



Mjesečno primanje od 701 do 800 KM ima 22.639 radnika, a iznos koji je približan prosječnoj zaradi u RS-u od 801 do 1.000 KM dobilo je njih 32.277, a od 1.001 do 1.200 KM 27.692 zaposlenih.



Više od 1.200 KM prima 48.852 radnika u RS-u, od ukuno 258.542.



Poreska uprava RS je te podatke dostavila na pitanje poslanice PDP-a u Narodnoj skupštini RS Jelene Trivić.



Iz Saveza sindikata već duže vrijeme ukazuju da su osnovni razlozi odlaska radnika iz RS plaća, njen iznos i redovnost, uslovi rada i nemogućnost ostvarivanja ostalih prava koja proističu iz rada i po osnovu rada.



Smatraju da je neophodno da dođe do povećanja plaća svim radnicima u RS-u te da se napravi plan za naredne tri godine kako bi zarada godišnje rasla za 10 posto.



Na povećanje plaća stavljen je akcenat u Prijedlogu reformskih mjera za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020-2022.godina, koje je Savez sindikata RS uputio Vladi RS.





(FENA)