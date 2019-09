Mirsada Odžaklija je svoju kreativnost pretočila u zanimljive i neobične komade nakita koje izrađuje – ogrlice, narukvice, naušnice, prstenove ...

Foto: FENA

U razgovoru za Fenu kaže da je nakit pravila oduvijek, od vremena kada je išla u školu uvijek je voljela da ima neke naušnice, ogrlicu koju nema niko drugi.



- Ali to je bilo lično za mene. Onda sam vremenom krenula sa dekupažom, prije nekih osam-devet godina. Izrađivala sam uglavnom tacne i podmetače sa bosanskim motivima - priča Mirsada.



Govoreći o nakitu, kaže da za njegovu izradu najčešće koristi kaučuk, alpaku, a koristi i drvo tako što boji drvene ukrase u neke vesele boje te u kombinaciji s kaučukom pravi uglavnom ljetne ogrlice.



- To je nešto što ja volim i što volim da nosim i pravim nakit onako kako bi ga ja nosila, onako kako se meni dopada - ističe Mirsada, te napominje da najviše pravi ogrlice, a ima i narukvica, naušnica...



Pojašnjava da komade alpake ona ne pravi nego ih kupi kao repromaterijal i to kombinije s kaučukom i tako nastaje neobični nakit.



Po njenim riječima, nakit se sviđa kupcima, ali je primjetila da ga zbog neobičnog dizajna kupuju, kako kaže, specifični ljudi. Dodaje da je sve veći interes kupaca za njen nakit koji mogu pogledati na Mirsadinoj facebook stranici ili na instragramu.



Ipak, kaže da je drugačije kada svoj nakit izlaže na nekom sjamu, na otvorenom, gdje ga kupci mogu vidjeti, probati.



Mirsada se pomalo bavi i oslikavanjem odjevnih predmeta. Uvijek je, kako kaže, voljela da se igra sa bojama za tkaninu, da osvježi neki stari odjevni predmet, da napravi nešto novo.



- Ali to ne radim, imam par komada. Još nisam nešto ozbiljno krenula, mada razmišljam i o tome – navela je ona.



Istaknula je da je njena osnovna boja crna, te da onda može da bude i detalj od alpake boje srebra ili ako je nakit pravljen i od drvenih elemenata onda to osvježi crvenom, žutom, zelenom, ljubičastom...ali je osnovna crna boja.



Govoreći o tome kako dolazi do ideja za izradu nakita, kaže da je internet neiscrpan izvor ideja.



- Izrada nakita me opušta. Uvijek se može napraviti nešto zanimljivo, samo treba mašte, ideja – poručila je Mirsada.





