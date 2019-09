Za stanje u Zavodu Pazarić ne može se reći da je dobro jer bi moglo biti bolje, ali nije ni katastrofalno, ustvrdila je u razgovoru za Fenu federalna zastupnica Kenela Zuko.

Foto: FENA

Ona je u delegaciji zastupničkog kluba Stranke demokratske akcije posjetila tu ustanovu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine nakon što je na nedavnoj sjednici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, aktuelni direktor Zavoda Redžep Salić šokirao javnost izjavom da je ranija uprava počinila više malverzacija, kriminal, na štetu štićenika.



U vezi s tim optužbama, treba da se uključe tužilaštvo i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, smatra zastupnica Zuko, a ono što akcentira delegacija u čijem je članstvu ona posjetila Zavod jeste potreba brojčanog pojačanja stručnog kadra u toj ustanovi.



- Ono na šta bismo mi stavili akcenat je preporuka menadžmentu i Upravnom odboru Zavoda te ostalih sličnih ustanova da treba uraditi dubinsku kadrovsku analizu zaposlenih. Pozitivno sam iznenađena, primjerice, da u Zavodu Pazarić ima 70 njegovateljica, ali sam na sjednici Parlamenta insistirala, a i dalje mislim da to treba učiniti - pojačati brojčano stručni kadar kao što su socijalni radnici, psiholozi, pedagozi. Mislim da je malo pet socijalnih radnika i dva psihologa u ustanovi koja zbrinjava oko 334 štićenika, a i od zaposlenih sam dobila potvrdu da je tako. A u vezi s neregularnostima kojima su se ovih dana bavili mediji u njihovim izvještajima, primanjima direktora i članova Upravnog te Nadzornog odbora Zavoda, kao i neregularnostima koje je u javnost iznio direktor Salić, treba da se uključe tužilaštvo i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - rekla je federalna zastupnica.



Ono na čemu bi ona također insistirala je preispitati jesu li njegovateljice u Zavodu plaćene kako treba i koliko je drugih stručnjaka za rad sa štićenicima potrebno uposliti da bi bili zadovoljeni standardi iz ove oblasti.



Na pitanje kakve je uvjete u prostorima za štićenike zatekla, Zuko je odgovorila da u nekim dijelovima stanje nije zadovoljavajuće, naprotiv.



- Mora se reći da je tamo čisto, to nije problem, ali zaista ima prostora s neodgovarajućim uvjetima, za sušenje veša, na primjer, dotrajalih podova i zidova s kojih otpada malter zbog prokišnjavanja, mokrih čvorova koje treba renovirati. Ali imam informaciju da je federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača posjetio u međuvremenu Zavod i da je planirano izdvajanje oko 500.000 KM - kazala je Zuko.



Smatra da treba učiniti nešto i povodom toga što su štićenici dječije dobi možda previše ‘izloženi’ u zadnje vrijeme budući da mediji učestalo posjećuju Zavod otkako je direktor Salić iznio u javnost šokantne tvrdnje o kriminalu uprave.



- Ipak je riječ o djeci s teškoćama u razvoju od umjerenog do težeg oblika - napominje Zuko.



Ona također smatra da upravne strukture, članovi Nadzornog odbora, mogu uticati na razdvajanje djece od osoba poodmakle životnoj dobi iz prostora u kojima zasad žive zajedno.



- Sramno je da se toliki novac izdvaja za Upravni i Nadzorni odbor, ali koliko sam uspjela vidjeti, ta tijela čine stručni ljudi, što bih voljela vidjeti i u menadžmentu. Mislim da bi u tom slučaju bili drugačiji i organizacija i ophođenje prema svemu što se dešava - rekla je Zuko.



Ona se nada da Zavod Pazarić neće biti kraktoročna aktuelna tematika u javnosti već da će ishod ovog slučaja biti konkretne mjere na popravljanju stanja.



Podsjećamo, direktor Redžep Salić uzburkao je javnost kad je na nedavnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH izjavio da je kao novoimenovani kadar zatekao loše uvjete za štićenike u Pazariću, ali i kriminal upravnih struktura 'težak' značajnih novčanih suma. Kao primjere počinjenih nezakonitosti je naveo i trgovinu kurbanima te minus od 300.000 KM u (ne)gradnji jednog od objekata u kompleksu zavoda.



Povod za Salićevo obraćanje u Parlamentu bio je izvještaj o prošlogodišnjem radu te ustanove pod federalnom nadležnošću. Za izvještaj je kazao da ga je prethodna uprava "frizirala" i obećao vlastito zalaganje za što bolje uvjete štićenicima.







(FENA)