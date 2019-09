Senad Basarić, osumnjičeni za ubistvo Irme Forić, pripadnice Granične policije BiH, na saslušanju u policiji izjavio da je nakon njene smrti pokušao da izvrši samoubistvo, kazao nam je njegov branilac, advokat Omar Mehmedbašić.

Foto: Avaz

- On je izjavio da ju je volio i da su se trebali vjenčati. Tog dana bili su na planini. Rekao je da je ona pala u stanu, te da kad je shvatio da je mrtva, popio je 30 tableta da se ubije. Nošen strahom, on je sa njenog mobitela, slao poruke njenoj kćerki da se ne vidi da je mrtva – kazao nam je Mehmedbašić.

Inače, Basarić je predat u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.



- On će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučit će o eventualnom prijedlogu za pritvor - izjavila je glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić.





(Avaz)