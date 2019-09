U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno. Lokalno pada kiša u zapadnim i centralnim područjima.

Foto: Arhiv

Temperature zraka izmjerene u 08.00 sati (°C): Bjelašnica 5; Ivan Sedlo 7; Sokolac i Tuzla 8; Sanski Most 9; Banja Luka, Gradačac, Prijedor, Sarajevo i Zvornik 10; Bihać, Bijeljina, Brčko, Bugojno, Doboj, Drvar i Jajce 11; Livno, Srebrenica i Zenica 12; Grude i Široki Brijeg 16; Mostar 17; Stolac 18; Trebinje 19; Neum 20°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 948hPa, za 3hPa je iznad normale i raste.



U BiH danas će biti pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalno jačim pljuskom. Bez padavina na krajnjem sjeveru Bosne. Od poslijepodnevnih sati postepeno smanjenje oblačnosti sa sjevera prema jugu zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 12 i 18°C, na jugu zemlje do 23°C.



U Sarajevu oblačno. Povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 13°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)