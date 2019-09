Potraga za nestalima mora biti predmet dobro osmišljenog procesa kako bi od humanog pitanja on postao važno državno strateško pitanje – rečeno je tokom okruglog sto o temi "Postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih osoba“, koji je održan u Banja Luci u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH i uz podršku UNDP-a.

Foto: FENA

Tim povodom upriličena je i konferencija za medije na kojoj je prezentiran rad Instituta za nestale osobe BiH, problemi s kojim se istražitelji susreću u svom radu, ali je i upućen apel da oni koji znaju gdje se nalaze grobnice 7.211 nestalih o tome konačno progovore.



Član Savjetodavnog odbora Amir Kulaglić, koji je i moderirao okrugli sto, istaknuo je da teškoće u potrazi za nestalima predstavlja nedostatak pouzdanih informacija, kao i nedostatak pouzdanih i istinoljubivih svjedoka.



- Pozivam komšije, dojučerašnje prijatelje i kumove koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci naših najmilijih da otkriju te lokacije - kazao je Kulaglić.



On je istovremeno apelovao i na porodice koje su identificirale svoje najmilije da se odluče na ukop već pronađenih posmrtnih ostataka.



- Istražitelji će sigurno nastaviti tragati za ostalim dijelovima skeleta i kada ih nađu oni će doći do porodica - kazao je on i pozvao sve relevantne institucije na zajednički rad, a kako bi porodicama nestalih vratili nadu.



Predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Nikola Perišić je naglasio da Institut još uvijek traga za 7.211 osoba, kao i da su ove godine identifikovane 173 osobe, da je izvršeno 57 ekshumacija, te da su u 213 slučajeva kompletirani posmrtni ostaci.



- Vrijeme nije na našoj strani, relevantnih informacija je manje od 10 posto, ostali su najteži slučajevi, na nepristupačnim terenima. Moramo koristiti sva sredstva kako bi došli do lokacija grobnica - kazao je Perišić.



Petar Šikman iz privremenog Upravnog odbora Instituta za nestale osobe BiH u svom obraćanju medijima naveo je kako je potraga za nestalima najteži poslijeratni zadatak, te da se porodicama nestalih mora omogućiti pravo da znaju kao i da im to trebaju omogućiti zajedničkim radom svi nivoi vlasti u BiH koji su u obavezi da daju informacije o nestalim osobama – saopćeno je iz INO BiH.





(FENA)