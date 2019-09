Svečanom sjednicom Općinskog vijeća kojoj su prethodili posjete šehidskim obilježjima i polaganje cvijeća, građani Bosanske Krupe svečano su obilježili 24. godišnjicu oslobođenja.

Foto: Fena

Obilježavanju Dana oslobođenja, 17. septembra, prisustvovao je i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kojem je je Općinsko vijeće dodijelilo na svečanoj sjednici priznanje Počasni građanin općine Bosanska Krupa. Prisustvovali su i predstavnici kantonalne zakonodavne i izvršne vlasti.



Prije 24 godine, 17. septembra 1995. godine, nakon 1244 dana okupacije od srpskog agresora, združene jedinice 5. Korpusa Armije RBIH oslobodile su Bosansku Krupu i omogućile stanovnicima povratak u potpuno porušeni i spaljeni grad. Krupljani se s posebnim emocijama sjećaju tog dana, javlja RTV USK.



Manifestacijom Septembarski dani slobode, 24. godišnjica oslobođenja obilježena je rođendanskom tortom kojom su se počastili građani, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na svim šehidskim obilježjima pa i na centralnom, u središtu grada. Pred postrojenim svečanim vodom pripadnika Oružanih snaga BiH, počast poginulim braniocima uz predstavnike Vlade i Skupštine Unsko-sanskog kantona i Općine Bosanska Krupa odao je i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić kojeg je dodjelom općinskog priznanja Počasnim građaninom proglasilo Općinsko vijeće na svečanoj sjednici.



Komšić je tom prilikom izjavio da ovaj događaj stvara njegovu ličnu vezu prema Bosanskoj Krupi, što zna biti ozbiljna odgovornost.



- Nije stvar u tome da samo budete ovdje, dobijete priznanje i odete. Ovo stvara i obavezu. Osjećam se zaista obaveznim odsad pa nadalje ne samo prema vlastima, već i prema građanima Bosanske Krupe, a to više nije samo čast, to zna biti i ozbiljna odgovornost - kazao je Komšić.



Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, prikazan je kraći dokumentarni film „Bosanska Krupa – grad za sva vremena“, u kojem je umjesto referata općinskog načelnika, dat prikaz ekonomskog razvoja općine u proteklih nekoliko godina. Na tom planu je mnogo učinjeno, ali su i ubuduće neophodne nove značajne investicije.



Čestitke građanima uputili su uime Vlade premijer Unasko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Elvira Mehić te načelnik Općine Armin Halitović.



- Ako igdje postoji živi dokaz kako se iz pepela rađa i diže grad, to je primjer Bosanske Krupe. Ako postoji primjer kako se voli jedan grad, to je slika Krupljana - kazao je premijer Ružnić.



Predsjedavajuća Općinskog vijeća Elvira Mehić ističe da je svaka godina naprednija za građane Krupe i čestitala je svim građanima koji žive tu i širom svijeta Dan općine.



- Za nas je ovo veoma bitan dan. Velika čast nam je što je s nama i predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić - rekla je Mehić.



Načelnik Općine Armin Halitović navodi da je Bosanska Krupa općina s povoljnim poslovnim okruženjem, da konstantno bilježi rast investicija i broja zaposlenih, ali ima i dosta problema.



- Vjerujemo da ćemo s višim nivoima vlasti, s Kantonom i Federacijom BiH, državom BiH, uspjeti da od Bosanske Krupe stvorimo grad kakav smo željeli, za koji smo se borili - načelnikove su riječi.



Najzaslužnijim pojedinicima za posljeratni ekonomski i društveni razvoj općine dodijeljeni su priznanja i plakete Oslobodilaca Bosanske Krupe i Sedamnaesti septembar.



Tokom svečane sjednice je izveden i prigodan kulturno-umjetnički program kao podsjećanje na Dan oslobođenja Općine, ratni 17. septembar 1995.





(FENA)