U Osnovnom sudu u Banjaluci danas je održano ročište po predmetu tužba za klevetu Đorđe Rađen protiv Davora Dragičevića, saopštila je neformalna grupa građana Pravda za Davida.

Rađen je tužio Davora, oca ubijenog mladića Davida, tražeći isplatu štete u iznosu od 5.000 KM. Davor Dragičević govorio je ovom saslušanju, istrazi ubistva Davida ali i o novom političkom pokretu i ciljevima.



Komentarisao je zahtjev advokata Ifeta Ferageta da se slučaj ubistva Davorovog sina prenese na Tužilaštvo BiH.



"To mi tražimo već preko godinu dana. Ja sam rekao da institucije Želimira Lepira koje su podigle optužnicu protiv mrtvog Davida ne priznajem. Državno tužilaštvo treba da preuzme jer ubice ne vode nikakvu istragu."



Kazao je kako će se vratiti u Banjaluku kada dobije potvrdu od advokata da protiv njega više nema krivičnih i prekršajnih prijava te da će tada pokrenuti stranku:



"Političke ambicije moje nisu velike, možda će vremenom biti, napraviće se novi politički pokret, ne ulazimo ni sa kim u koaliciju, nemamo ni s kim. Cilj su nam naravno lokalni izbori ali mene više interesuju opšti. Imamo već kandidata za lokalne izbore, za mjesto gradonačelnika Banjaluke, o imenima sada ne bih govorio ali kada bude sve formirano oglasićemo se."



"U toku je formiranje, nadam se da će biti u roku od mjesec dana, kako će se zvati odlučićemo već, možda Pravda za sve. Naziv nije bitan, nije ni priča koju pričamo nego djela koja ćemo raditi", dodao je.



Govorio je o programu stranke te izrazio nadu da će dobiti podršku građana:



"Politika te stranke biće ekonomija, nema politike. Prioritet je ekonomija, da pokažemo ljudima da u toj zemlji može biti bolje, da može biti zajednički suživot. Nije Republika Srpska ni Federacija BiH ugrožena, jedino od vladajućih struktura. Ne trebaju nam ni strane države, ni strane agencije, ni OEBS, ni OHR. Njih vladajuća struktura drži u šaci. Garantujem vam za godinu dana da se dosta stvari može promijeniti."



"Ako narod ne želi promjene, ako želi živjeti u ratu nek izvoli. Neće ostati nikom ni Republika Srpska, ni Federacija, ni Bosna i Hercegovina. RS će spasti na 5.000 stanovnika i nikom više neće trebati. Ako neće to da prepoznaju, to je njihov izbor. Valjda će ljudi shvatiti u kom sistemu žive, ko ih je zarobio, na koji način ih je zarobio", dodao je.



Istakao je da je vrijeme za promjene jer politički eksperiment u BiH koji traje 26 godina nije uspio.





