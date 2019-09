Nema prekida štrajka sve dok zahtjevi zaposlenih u obrazovanju ne budu ispoštovani – poručuju iz sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.

Foto: FENA

Tokom današnjeg sastanka sa članovima Pregovaračkog tima Vlade USK-a stavovi su približeni, iako su još daleko od dogovora oko ključnih zahtjeva.



Sindikat traži garanciju od Vlade da će im plaću isplaćivati po osnovici od 302 KM do kraja godine. Insistiraju da razlika na plaće bude isplaćena u ovoj godini, a ne tokom naredne kako je Vlada ranije ponudila. Sindikat je dobio obećanje da će minuli rad za prosvjetne radnike biti dio dopune važećeg Kolektivnog ugovora.



Sve što je danas postignuto, kako je rečeno, dobar je osnov za sutrašnji nastavak pregovora socijalnih partnera.



- Nećemo odustati od osnovice i tražimo garanciju Vlade da će ona biti do kraja ove godine. Također, ne odustajemo od razlike na plaću. Tražimo da ona bude isplaćena do kraja ove godine, a ne tokom sljedeće kako je Vlada predložila - izjavio je predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja USK-a Samir Fajić.



Predsjednica Sindikata osnovnog obrazovanja USK-a Zehra Hadžić potvrdila je da ima pomaka u pregovorima, ocijenivši da je Vlada "mogla spriječiti sve ovo".



- Nećemo odustati, danas smo to jasno rekli članovima Pregovaračkog tima – istaknula je.



Resorni ministar Damir Omerdić kaže da su u ovoj fazi svi dali svoje ponude te da je sindikat jasno rekao ispod kojeg minumuma neće ići i zaustaviti štrajk.



- Sada će se sastati Vlada i vidjeti šta možemo učiniti – poručio je.



Bez obzira na tok pregovora, sindikati su za četvrtak u 16 sati najavili proteste na Gradskom trgu u Bihaću.



Nastavni proces u srednjim školama je počeo jučer, dok su osnovci i dalje na ljetnom raspustu.







(FENA)