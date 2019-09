Ifet Feraget, advokat Davora Dragičevića, najavio je danas da bi predmet u slučaju stradanja Davida Dragičevića (21) trebalo da bude predat u nadležnost Tužilaštva BiH.

Nakon sastanka u Banjoj Luci s glavnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Želimirom Lepirom i postupajućim tužiocem u ovom predmetu Daliborom Vrećom, Feraget je rekao da je Lepir najavio da nije protiv prebacivanja predmeta na bh. pravosuđe.



Istakao je i da će sutra o tome razgovarati i sa glavnom tužiteljicom Tužilaštva BiH Gordanom Tadić.



-Rekao sam glavnom tužiocu da i dalje smatram da ova istraga koju vode, nije odgovarajuće. Mislim da me on pravilno shvatio –rekao je Feraget novinarima u Banjoj Luci.



Tvrdi i da je Lepir danas potvrdio da su učinjeni ogromni propusti, posebno u početnoj fazi, u predmeti "Dragičević“.



Feraget zahtjev za istragu na nivou BiH temelji na tome da predmet "Dragičević" treba da vodi nepristrasno tužilaštvo, a da to nije više banjalučko.



-Moj prijedlog će biti da Tužilaštvo BiH pokrene inicijativu i traži saglasnost glavnog tužioca - rekao je Feraget.



Tvrdi i da okolnosti ovog slučaja, a koje proizilaze iz dokaza, ukazuju na moguću "povezanost pripadnika MUP-a RS sa ubistvom Dragičevića".



Izlazak Lepira iz zgrade banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva pratili su zvižduci i negodovanja članova grupe "Pravda za Davida“ koji su ga pozvali da podnese ostavku.



(FENA)