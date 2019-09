Faktori koji ometaju pažnju tokom vožnje postaju jedan od ključnih rizika za cestovnu sigurnost, a svega dvije sekunde nepažnje dovoljno je da se izazove saobraćajna nesreća, upozorava Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

Ilustracija / 24sata.info

Skoro 25 posto od ukupnog broja saobraćajnih nesreća dešava se zbog nepažnje tokom vožnje, a 25 do 30 posto od ukupnog vremena provedenog u vožnji otpada na aktivnosti koje ometaju pažnju.



"Nepažnja uzrokovana upotrebom mobitela tokom vožnje postaje jedan od najznačajnijih uzroka saobraćajnih nesreća", upozorila je komesarka EU za transport, Violeta Bulc.



Najnoviji izvještaji potvrđuju da je ovaj rizik pogubniji čak i od neprilagođene brzine vožnje i zloupotrebe alkohola koji su do sada bili vodeći uzročnici saobraćajnih nesreća, navode iz BIHAMK-a.



Bulc je iskazala svoju snažnu podršku i istakla značaj kampanje #2SEKUNDE na podizanju svijesti o riziko-faktorima koji ometaju vožnju cestovnih korisnika.



"Tehnologija može biti od velike pomoći, ali EU želi biti sigurna da svi imaju koristi od nje. Trebamo se pobrinuti da dio obavezne zakonske regulative postane upotreba sistema za otkrivanje umora i faktora ometanja vožnje za sva nova vozila. Od ovakvog pristupa vozači će imati isključivo korist. Suštinski je važno da su svi cestovni korisnici postanu svjesni visokog rizika kojeg nose i kratkotrajni periodi ometene pažnje tokom vožnje, stoga ja u potpunosti podržavam kampanju '2sekunde'. Da bismo ostvarili viziju 'nula smrtnih slučajeva u cestovnom saobraćaju do 2050. u EU', moramo učiniti sve što je u našoj moći – zajedno. Hajdemo stoga podići svijest o činjenici da ometanje pažnje tokom vožnje ubija", poručila je Bulc.



Kampanjom #2SEKUNDE, FIA Regija I, jedna je od četiri regije koje čine Međunarodnu automobilsku federaciju, i klubovi-članice ove regije među kojima je i BIHAMK, nastoje podići svijest javnosti o opasnostima koje sa sobom nose faktori ometanja vožnje u svjetlu činjenice da čak i kratkotrajna nepažnja može imati dramatične, ponekad čak i fatalne posljedice.



(Anadolija)