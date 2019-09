Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH (IZuBiH) Husein ef. Kavazović danas je prisustvovao svečanosti povodom otvorenja Islamskog centra u Mainzu u Njemačkoj.

Foto: MINA

Proglašavajući ovaj centar vakufom Islamske zajednice, reisu-l-ulema je izjavio da je uvjeren kako će ova džamija biti, prije svega, stjecište i boravište dobra, te da u njoj svoje utočište, okupljalište i utjehu neće naći samo Bošnjaci, nego i svi drugi koji žive u ovom gradu.



Dodao je da se nada da će ovaj centar biti poput Poslanikove džamije u Medini, ne samo prostor za namaz, nego i duhovni i kulturni centar, otvoren za sve građane, te je ovom prilikom pozvao na odgajanje budućih generacija kćeri i sinova da budu korisni članovi društava u kojima žive, ali da uvijek budu svjesni svojih korijena i da na ono ko su i šta su budu ponosni.



Zahvalio je džematlijama, vlastima ovog njemačkog grada, ali i svim ostalim koji su doprinijeli izgradnji i otvaranju Islamskog centra u Mainzu.



"Allah zna, možda su baš oni ovdje udarili temelj našoj zajednici u zemljama Zapadne Evrope. Trabamo snažnu i integrisanu Islamsku zajednicu Bošnjaka u Evropi. Mi smo evropski narod, dugujemo ovom našem lijepom evropskom kontinentu još jednu zdravu i snažnu mladicu, koja će ukrasiti njeno lice. Od nas to ostali Evropljani očekuju; nemojmo iznevjeriti ni njih, ni naše pretke", poručio je, između ostalog, reisu-l-ulema Kavazović.



Novoimenovani muftija Islamske zajednice za Zapadnu Evropu Osman ef. Kozlić naglasio je kako su Bošnjaci evropski narod, da pripadaju Evropi i da Evropa pripada njima.



"Mi volimo ovaj kontinet i veoma smo zainteresirani za njegovu budućnost. Kao vjerska zajednica veoma smo zainteresirani za očuvanje mira i stabilnosti, za međureligijski dijalog, slobodu te druge univerzalne ljudske vrijednosti koje smatramo svojim vrijednostima, a koje proističu iz dubina naše religijske tradicije. Promicanje općeg dobra ili onoga što svi kao dobro priznaju /ma'ruf, odnosno odvraćanje od zla, važna je odrednica islama", kazao je muftija Kozlić.



Dodao je da se univerzalne ljudske vrijednosti koje muslimani počesto nazivaju Božijim zakonom ili trajnim vrijednostima, danas u savremenom svijetu nazivaju ljudskim pravima i slobodama.



"Sloboda, sigurnost, društvena pravda, jednakost, solidarnost, zaštita ljudskih prava, zaštita prirodne sredine, biljnog i životinjskog svijeta, sve su to univerzalne vrijednosti koje muslimani trebaju da promiču, čuvaju i smatraju i svojim islamskim vrijednostima", kazao je on.



Podsjetio je da je džemat zajednica muslimana koju treba čuvati, graditi i dograđivati.



"Društva i državne zajednice u kojim živimo omogućuju nam da slobodno ispovjedamo svoju vjeru i ostvarujemo zakonom zagarantovana prava. Moramo to poštovati i cijeniti, moramo i sami pokazati da smo korisni faktor u njima, da i mi doprinosimo prosperitetu i razvoju društva, sekularne i pravne države. Pozivamo vas i na današnji dan da aktivno učestvujete u doprinosu društvu i državi u kojoj živite, a posebno da date svoj doprinos očuvanju, razvoju i unapređenju cijele zajednice evropskih naroda, Evropskoj uniji (EU), koja je jedina garancija sigurnosti, prosperitetu i blagostanju svih njenih građana. Nadamo se da će se u što skorije vrijeme porodici evropskih naroda i zemalja pridružiti i BiH kao i ostale zemlje Zapadnog Balkana", poručio je, između ostalog, muftija Kozlić.



Na svečanoj ceremoniji otvaranja prisutnima su se obratili i Ševket Zukić, jedan od inicijatora gradnje Islamskog centra, zatim predsjednik Građevinskog odbora Nusret Faković, te predsjednik džemata Mainz Rifat Halilović, koji je posebno zahvalio članovima džemata i svima koji su trudom, novcem ili savjetima pomogli u realizaciji ovog projekta.



"Pokazali smo da zajednica iako mala, slogom, dogovorom, zajedničkim snagama, sa čistim nijjetom može učiniti velike korake. Naši napori i težnja za Božijim zadovoljstvom kao i čvrsta opredijeljenost ka očuvanju vjerskog i kulturnog identiteta ulivali su nam snagu da ustrajemo na tom putu", kazao je Halilović.



Imam džemata Mainz Halil ef. Makić istakao je da ovu džamiju gradile ruke "građevinara" koji su posljednjih 30-ak godina izgradili na desetine hiljada objekata u Njemačkoj, državi koja im je pružila utočište, otvorila vrata i pokazala dobrodošlicu kakva i dolikuje velikom njemačkom narodu.



"Radničke ruke tih ljudi koji ovu državu sada doživljavaju kao još jednu svoju domovinu, kako oni, tako i njihovi potomci", dodao je on.



Među prisutnima na današnjoj svečanosti bili su i premijerka pokrajine Rheinland-Pfalz Malu Dreyer, kao i Michael Ebling, gradonačelnik grada Mainza.



"Nije nikakva kontradiktornost njegovati i sačuvati vlastitu kulturu i tradiciju, uključujući vlastitu vjeru i istovremeno biti punopravni građanin Grada Mainza. Želim da s vama zajedno gradim budućnost ovog grada", kazao je gradonačelnik Ebling.



Vrpcu su simbolično presjekli zajedno reisu-l-ulema Kavazović, gradonačelnik Ebling, imam Halil ef. Makić, predsjednik džemata Rifat Haililović, predsjednik Građevinskog odbora Nusret Faković, te vakif Erzad Mikić. Ključ i čast da džamiju otvori pripala je Nusretu Fakoviću.



Islamski kulturni centar Bošnjaka u Mainzu izgrađen je na 1.750 metara kvadratnih građevinskog zemljišta, a za izgradnju je utrošeno 2,5 miliona eura. Objekt je izgrađen na četiri etaže, s ciljem da se zadovolje potrebe modernog islamskog centra, sa 150 metara kvadratnih mesdžida za muškarce i 70 metara kvadratnih za žene, ali i s multifunkcionalnom salom, restoranom, kuhinjom, ostavom, podrumom, bibliotekom, uredom, čajnom kuhinjom, salom za sastanke i učionicama.



Izgradnja objekta finansirana je iz dobrovoljnih priloga i članarine, a učestvovalo je 1.108 vakifa i donatora, piše Mina.





(24sata.info)