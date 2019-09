Članovi Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalide djece i omladine Pazarić uputilo je saopćenje za javnost u kojem tvrde da od početka mandata nisu na bilo koji način iznevjerili ukazano povjerenje Vlade FBiH, niti korisnika Zavoda i, kako navode, garantiraju da povjerene nadležnosti izvršavaju zakonito, odgovorno i stručno u provođenju započetih aktivnosti na transformaciji i deinstitucionalizaciji Zavoda.

Foto: 24sata.info

U saopćenju koje su adresirali i na Predstavnički dom Parlamenta FBiH, Vladu FBiH, federalnog ministra rada i socijalne politike i direktora Zavoda Pazarić, demantiraju "neistinite navode" objavljene u vezi sa situacijom u Zavodom i ocijenjuju senzacionalističkim istupe direktora Redžepa Salića koji su, kako smatraju, doveli Zavod u cijelini (korisnike i uposlenike) u "vrlo nezahvalnu poziciju, proizveli teško popravljivu štetu i narušili dugogodišnji ugled Zavoda, posebno imajući u vidu povjerenje koje je Zavod izgrađivao i uživao kod brojnih donatora, poslovnih partnera, organa starateljstva i korisnika usluga Zavoda".



U saopćenju se navodi da je prva aktivnost Upravnog odbora, nakon konstituirajuće sjednice od 06.11.2018. godine bila vezana za donošnje odluke o razrješenju direktora Zavoda Jasmina Ćerimagića zbog isteka mandata i sticanja prava na penzionisanje. Na sjednici je UO donio Odluku o imenovanju v.d. direktora iz reda zaposlenih u Zavodu, Senade Muharemović, do okončanja konkursne procedure izbora i imenovanja direktora, a najduže šest mjeseci. Također, objavljen je javni konkurs, koji je okončan u skladu sa zakonskom procedurom izbora i imenovanja na mjesto direktora, za koje je Komisija za izbor i imenovanje predložila Redžepa Salića, kojeg je UO Zavoda, nakon prethodne saglasnosti Vlade FBiH, imenovao i koji je dužnost preuzeo 11.05.2019. godine.



Prilikom primopredaje dužnosti između v.d. direktorice i direktora kojem je istekao mandat, utvrđeno je, kako se dodaje u saopćenju, da se ne može utvrditi stanje investicija u toku. Uz saglasnost Federalnog ministarstava rada socijalne politike i Upravnog odbora, a nakon obavljenog vještačenja u vezi investicija u toku, poduzete su sve neophodne radnje da se zaštiti imovina Zavoda.



V.d. direktorica Muharemović je uz odobrenje UO angažirala advokata radi pokretanja sudskog postupka radi naplate štete, te obavijestiia nadležnu inspekciju kako bi utvrdila činjenično stanje na licu mjesta. Postupci u vezi s navedenim su, kako navode, u toku.



- Upravni odbor je 10. juna 2019. godine donio Odluku o davanju suglasnosti direktoru Redžepu Saliću da obavijesti nadležne institucije FUP, SIPA-u i Tužilaštvo BiH radi utvrđivanja svih sumljivih radnji u vezi s izvođenjem građevinskih radnji u Zavodu Pazarić. Iz navedenog jasno je, da je ovaj Upravni odbor svoje nadležnosti izvršavao zakonito, savjesno i odgovorno, kako prije imenovanja, tako i nakon preuzimanja dužnosti direkora Redžepa Salića - ističu članovi Upravnog odbora Zavoda Pazarić.



Kategorički odbijaju da Izvještaj o radu Zavoda Pazarić za 2018. godinu, koji je razmatrao Parlament FBiH 11. septembra ove godine, u bilo kom svom dijelu ne odgovara stvarnom stanju ostvarenog rada Zavoda u skladu sa donesenim Planom i programom rada za 2018. godinu.



Također, negiraju izjavu direktora da su korisnici neuhranjeni i gladni, navodeći da Zavod postoji punih 70 godina i da su tu ustanovu u kontinuitetu obilazili, ministri, direktori, inspektori, razni donatori kao i Ombudsmeni koji su sačinili Specijalni izvještaj o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim teškoćama u BiH, gdje konstatuju određena poboljšanja u ustanovama u odnosu na prethodni izvještaj.



- Budući da se Zavod prvenstveno finansira od uplata naknada za pružanje usluga cjelodnevne brige o korisnicima na smještaju, raznih donacija, a za kapitalne investicije iz sredstava FMRSP i donacija, pottebno je javnost informisati da je kontinuirani dug i potraživanje Zavoda za naplatu naknada za smještaj korisnika cca 1 milion. Iz navedenog je evidentno da, čak i pored navedenog duga, Zavod nije u alarmantnom stanju kako se to predstavlja u javnosti, korisnici su zbrinuti u skladu sa potpisnim ugovorom o uslovima smještaja i izdržavanju lica Zavoda Pazarić, plaće se isplaćuju redovno, kao i ostali troškovi Zavoda - navodi članovi UO u saopćenju.



Kažu također da se prema članu 6. Zakona o preuzimaju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, a koji se odnosi na Zavod Pazarić, tu smještaju djeca i omladina do 25 godina sa invliditetom-smetnjama u psihičkom razvoju, umjerenog, težeg i teškog stepena, kao i lica s kombinovanim smetnjama, a do popune kapaciteta u ovu ustanovu se mogu smjestiti i lica starija od 25 godina s navedenim smetnjama u razvoju, "a što je odgovor na zastupničko pitanje kako je moguće da su u Zavodu smještena i djeca i osobe starije životne dobi".



U vezi sa medijskim snimcima oštećenih kupatila i vlažnih plafona u jednom objektu Zavoda, Upravni odbor naglašava da je sanacija i renoviranje ovih prostorija predvidena planom investicija i nabavki za ovu godinu.



Kada je riječ o optužbama za trgovini kurbanima u Zavodu, iz Upravnog odbora poručuju da nemaju saznanja, niti su odobravali prijem kurbanskog mesa.



- Senzacionalno iznošenje tvrdnji da je u Zavodu ogroman kriminal, ovaj UO smatra neprimjerenim, neodgovornim i ishitrenim, odnosno nedopuštenim imajući u vidu da zakon zabranjuje optuživanje bilo koga bez dokaza i utvrđene krivnje od strane nadležnih organa. U vezi s kritikama i uvredljivim komentarima iznesenim o članovima ovog UO, javnost želimo upoznati da smo u izvršavanju propisanih nadležnosti odgovornim radom spriječili nezakonito trošenje sredstava Zavoda u visini većoj od naknade koju smo ostvarili u dosadašnjem radu - navode iz Upravnog odbora Zavoda Pazarić.



Ističu da sve navedeno ne znači da u Zavodu nema ozbiljnih problema, posebno u pogledu zapošljavanja stručnog kadra koji se teško opredjeljuje za rad u ustanovama ovog tipa naročito kad su u pitanju defektolozi, psiholozi, fizijatri, pedagozi i ljekari imajući u vidu zahtjevnost i radno iskustvo u radu sa ovom strukturom korisnika.



- Ovaj UO neprijatno je iznenađen istupima direktora Redžepa Salića pred Parlamentom FBiH, medijima, s obzirom da je za svoj rad u periodu od 10.05. do 13.09 2019. ostvario platu i naknade u visini od 30.571,00 KM, a što dokazuje da situacija u Zavodu nije približno teška kako je to direktor predstavio. U cilju tačnog i pouzdanog izvještavanja o stanju u Zavodu pred svim nadležnim organima, ovaj UO moli da se u svojstvu izvjestioca pozove predsjednica UO Janja Milinković - kaže se u saopćenju koje, osim predsjednice, potpisuju članovi UO Saida Kastrat, Džana Kilić, Enisa Hodžić i Anes Kaleta.





(FENA)