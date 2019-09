Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je veoma značajno da Vojska Srbija napreduje u obuci i opremi, što garantuje sigurnost srpskom narodu.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik, koji je danas u Beogradu prisustvovao promociji najmlađih oficira Vojske Srbije, rekao je da važno i to što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u kontinuitetu ponavlja da se nikada više neće ponoviti “Oluja” i da je Srbija spremna da brani svoj narod ma gdje bio.



– To je danas veoma važna poruka koja nam donosi samopouzdanje, daje značaj i govori da se ljubav koju imamo prema Srbiji vraća na pravi način, a to je pružanje garancija sigurnosti – rekao je Dodik novinarima u Beogradu.



Dodik je ocijenio da je današnja ceremonija bila veličanstvena i čestitao svim oficirama i njihovim porodicama, među kojima je i 14 oficira iz Republike Srpske.



– Promocija kadeta Vojske Srbije u oficire je uvijek važna stvar za sve nas. Srpski narod vjeruje u svoju vojsku i veoma je važno da ima školovane kadrove za upravljanje i vođenje tom vojskom – rekao je Dodik.



On je naglasio da mu je posebno drago što je u okviru ove generacije odškolovana i prva generacija oficira Vojnomedicinske akademije (VMA).



– Vjerujem da je uspješno i moderno zdravstvo moguće samo u vojnoj organizaciji i zato mi je posebno drago što sam vidio i oficire koji su završili tu akademiju – rekao je Dodik.



Na svečanosti na platou ispred Narodne skupštine Srbije u prve oficirske činove promovisano je 160 kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije (VMA).



Vojnu akademiju završilo je 135 kadeta i kadetkinja, a Medicinski fakultet VMA 25 mladića i djevojaka, među kojima i pripadnica Oružanih snaga Namibije.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je sablje – simbole oficirske časti, najboljim kadetima Vojne akademije, a ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin paradne bodeže najboljim kadetima Medicinskog fakulteta VMA.





