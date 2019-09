Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini je većinom sunčano, sa umjerenom naoblakom na sjeveru Hercegovine.

Kako je navedeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), oblačnost će se u Bosni zadržati do podne, dok će u drugom dijelu dana biti sunčanije. U Hercegovini danas pretežno sunčano. Nešto više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.



U Sarajevu također više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.



U nedjelju, se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između osam i 13, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.



U ponedjeljak se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama u Bosni lokalno će biti magle. Vjetar slab, u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između devet i 14, na jugu zemlje do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.





