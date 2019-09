U sklopu Centra za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales” u Mostaru danas je otvoren restoran lunchroom “Lonato” u kojem će zaposlenici biti osobe s posebnim potrebama.

Restoran je nastao sa željom i nastojanjem da se mladi sa posebnim potrebama prihvate baš onakvim kakvi jesu, te da budu uključeni u svaki segment života, odnosno da svojim radom osiguraju sebi bolje uvjete za budućnost.



Privredno društvo za zapošljavanje lica sa invaliditetom je zaštitna radionica Radin, koja zapošljava mlade sa invaliditetom, u partnerstvu sa humanitarnom organizacijom Just Sophie iz Holandije.



Oni su se upustili u izazov otvaranja restorana za javnost u kojem će se mladima sa invaliditetom pružiti mogućnost zapošljavanja i na taj način dati šansa da se osjećaju kao punopravni članovi društva.



Doprinos projektu dat će i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Kraljevine Holandije.



Direktorica Los Rosalesa Mirna Mezit ističe da je sve to dio projekta započetog još prije tri godine.



- Projekat je to koji vodi ka kvalitetnijem životu osoba sa invaliditetom i njihovom zaposlenju. Traje tri godine i danas će ustvari ugledati svjetlo dana. Prije tri godine volonteri iz Holandije došli su u Los Rosales, kada smo dobili kuhinju i kantonu prilagođene korisnicima. Ni tu nismo stajali, već smo došli na ideju da se ove osobe okušaju i ostvare pravo na rad. To je projekat vrijedan hvale, koji potvrđuje da zajedno možemo graditi društvo jednakih šansi. Možemo reći da je projekat među prvima ove vrste u BiH, kazala je Mezit.



U restoranu će raditi šest osoba sa invalidtetom uz dva konobara i jednog kuhara, koji su osobe bez invaliditeta. Ukoliko ljudi prepoznaju kvalitet rada, to će im dati možda i nove mogućnosti. Neke od djelatnosti socijalnog preduzeća su i izrada suvenira i rad na CNC mašinama. Los Rosales danas broji 30 korinsika starosti od dvije do 40 godina.



Štićenica Dženana Terzić posebno se obradovala restoranu.



- Ovdje sam od otvaranja centra. U kuhinji radim godinu ipo. Ovo mi mnogo znači. Uživam ovdje. Jedva čekam kada ću doći. Ovo mi je prvo radno mjesto. Već sam počela primati platu. Kuhamo, posluživamo goste kada dođu, kazao je.



Sretna je i njezina kolegica Elvedina Kurtović.



- Kuhamo i častimo goste kada dođu. Lijepo se slažemo. Pijemo i kaficu. Ovo mi puno znači, dodala je.



Aldijana Morić u Los Rosales dolazi redovno.



- Ovdje mi prelijepo. Uživam u restoranu. Nosim jela, kafe i sokove. Nisam počela primati platu. Počet ću i ja. Prvu ću potrošiti na odjeću, kazala je.



Sofia, gošća iz Holandije, koja je glavni krivac ta restoran otkrila je kako je Mirnu Mezit upoznala prije četiri godine i već tad dogovorila saradnju.



- Došla sam iako ona nije vjerovala da ću doći. Vremeno, se projekat proširio i iz svega je proizašao Lonato. To u prevodu znači snaga čovjeka. Utrošili smo mnogo novca. Ovo je moj prvi projekat u Mostaru. Ranije sam radila sa izbjegličkim centrima u Tuzli. Ovdje planiram mnogo raditi, jer se volonterima sviđa ovaj dio BiH. Lakše je skupiti donacije za nastavk projekata, izjavila je.



