U Bosni je jutros većinom mala do umjerena naoblaka. Po kotlinama ima dosta magle. U Hercegovini je većinom sunčano. Umjerene naoblake ima na sjeveru Hercegovine.

ilustracija / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 6 stepeni, Drvar i Tuzla 12, Ivan-sedlo, Livno i Prijedor 13, Bihać, Bugojno, Grude, Srebrenica i Zvornik 14, Banja Luka, Brčko, Jajce, Sanski Most, Sarajevo i Zenica 15, Gradačac i Široki Brijeg 18, Stolac i Trebinje 22 i Mostar 24 stepena.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 956hPa, za 11hPa je iznad normale i opada.

U Bosni će danas preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodneva po kotlinama će biti dosta magle. U Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 23 i 28, na jugu BiH do 31 stepen.

U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će oko 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(24sata.info)