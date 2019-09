Ministar vanjskih poslova Republike Slovačke i predsjedavajući Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) Miroslav Lajčak kazao je u četvrtak u Mostaru da je prvi zadatak BiH na europskom putu formiranje Vijeća ministara BiH.

Foto: Fena

On je u razgovoru s predsjednikom HNS-a BiH i HDZ-a BiH Draganom Čovićem istaknuo kako nema europskoga puta dok se ne formira vlast u BiH te da bez toga nema ni dijaloga.



- Prvi zadatak BiH na europskom putu je formiranje Vijeća ministara. Ako nema vlasti nema ni dijaloga - kazao je Lajčak u Mostaru gdje mu je dodijeljena titula počasnog doktora Sveučilišta u Mostaru.



Podsjetio je kako je Europska unija u fazi usvajanja nove strategiju vezanu za Balkan.



- Amerika je imenovala svog specijalnog predstavnika, EU formira novu komisiju i novi visoki predstavnik (za vanjske poslove) mora predstaviti novu strategiju. Imat ću sastanak s njim vrlo brzo i zato mi je bilo vrlo važno da dobijem informacije kakvo je stanje. Moj je stav da EU treba biti vidljiva i prisutna na ovom području - kazao je Lajčak.



Čović je istaknuo važnosti formiranja vlasti na svim razinama, naglasivši kako BiH nema drugoga puta do euroatlantskoga.



- Moramo napraviti vidne reforme koje se moraju prepoznati u našoj agendi kada su u pitanju ekonomska i socijalna prava. To je smisao zajedničkog funkcioniranja zakonodavne, izvršne i političke vlasti, a jednako tako i funkcioniranja pravne države - rekao je Čović.



Dodao je kako je unatoč svemu optimist te da vjeruje kako bi uskoro moglo doći do formiranja vlasti u BiH.



- Nadam se da će nakon subote i kongresa SDA doći do završavanja političkih procesa unutar nekih političkih stranaka u BiH (tu mislim na SDA) te da ćemo krenuti razgovarati o nekim ključnim pitanjima kako bi profunkcionirala vlast u BiH - zaključio je Čović.





(FENA)