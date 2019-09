Nakon više od 24 sata rudari su uplakani izašli iz Stare jame u Zenici.

Foto: Avaz

Podsjetimo, ranije je dogovoreno da rudarima Rudnika mrkog ugla Zenica do kraja dana budu isplaćeni topli obroci, a 15. septembra će biti isplaćene i plaće.



- Vidjeli ste svi, snimili ste sve, koliko nas je izašlo iz jame. To je jedna smjena, to su ti ljudi koji rove i manje od jedne smjene. Ima ih ovdje u rudniku Zenica što ih treba čistiti kao i u Vladi gore. Mi se osjećamo ponosno što smo bili od jučer. Ja sam sinoć sišao. Bio sam jučer u Sarajevu, sinoć sam sišao u 23 sata da budem sa svojim komoratima dole i rekao sam neću izaći iz jame dok se ovo ne riješi - rekao je Elvedin Avdić, predsjednik podružnice Sindikata Stara jama.



Porezna uprava FBiH je već dobila napismeno nalog od "Elektroprivrede BiH" da izvrši uplatu sredstava.



Na sastanku u Vladi Federacije BiH između ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića i predsjednika Saveza sindikata radnika rudnika FBiH Sinana Husića postignut je dogovor. Odnosno, zadužen je direktora EPBiH Bajazit Jašarević da uplati rudniku Zenica sedam i po miliona KM, a Brezi milion manje.



EPBiH je dat rok od 60 dana da naprave pregled stanja u rudniku Zenica.





