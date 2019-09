Na konkurs za direktora SIPA koji je objavljen prije 15-ak dana, a koji je raspisao Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH do danas su pristigle četiri prijave.

Foto: 24sata.info

Na ovaj konkurs, zainteresovani kandidati prijave su mogli poslati do 11. septembra s tim da je moguće da putem pošte pristigne još koja prijava, a što je malo vjerovatno.



Nezavisni odbor Parlamenta BiH, pristigle prijave otvoriće na sjednici koja je planirana za 24. septembar i do tada neće biti poznato ko se sve prijavio na konkurs za izbor direktora SIPA s obzirom da su prijave dostavljene u zatvorenim kovertama.



Inače, Nezavisni odbor Parlamenta BiH praktično provodi kompletnu proceduru izbora direktora SIPA od kontrole prijava pa do intervjua, na osnovu čega sastavlja rang listu uspješnih kandidata i dostavlja je ministru bezbjednosti BiH na čiji prijedlog Savjet ministara BiH i imenuje direktora.



Ono što je za sada sigurno jeste da će mjesto direktora SIPA pripasti Srbinu s obzirom da je na čelu Granične policije BiH Hrvat, na čelu OBA Bošnjak kao i u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.



Prema ranijim, nezvaničnim informacijama za direktora SIPA trebalo bi, pored Perice Stanića, aktuelnog direktora SIPA da konkuriše, između ostalih i Darko Ćulum, aktuelni direktor Policije RS, a spominjala su se i imena Žarka Lakete, aktuelnog načelnika CJB Trebinje, Gorana Zubca, bivšeg direktora SIPA ali i Siniše Kostreševića načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.



Podsjećanja radi, Staniću, aktuelnom direktoru SIPA četvorogodišnji mandat ističe 5. decembra ove godine, a na tu funkciju došao je kao favorit SDS-a, odnosno Dragana Mektića, aktuelnog ministra bezbjednosti BiH.





(NN)