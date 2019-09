Rudari Rudnika mrkog uglja Zenica (RMU), koji su jutros odbili izaći iz Stare jame i Stranjana, te iz jame “Sretno” u rudniku Breza stupili su u štrajk glađu nakon što u Sarajevu nije postignut dogovor sa predstavnicima Vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH.

Nekoliko stotina članova Sindikata rudara iz sedam rudnika protestovalo je danas ispred zgrade Federalne vlade u Sarajevu, da bi se nakon propalih pregovora vratili u Zenicu.



U rudniku se nalazi gotovo 200 radnika.



Po završetku sastanka sa ministrom energije, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem i predstavnicima Elektroprivrede FBiH, predsjednik Sindikata rudara Sinan Husić je rekao kako nije postignuto rješenje koje su radnici očekivali.



Prema informacijama kojima on raspolaže, rudari koji su jutros odbili napustiti rudnik neće izaći iz jama.



Husić je ostao pri stavu da će 13. septembra biti realizovan štrajk u RMU Zenica i Breza.



Sindikat ima pet zahtjeva: deblokadu računa, pronalaženje krivca za postojeće stanje u rudnicima, reorganizaciju, poboljšanje uslova rada i cijene uglja.



Direktor Elektroprivrede BiH Bajazit Jašarević kazao je da će se za rudnik Breza iznaći rješenje dok za Zenicu to nije slučaj.



Resorni ministar Nermin Džindić rekao je da ostaje pri jučerašnjim zaključcima.



Hronologija problema je iznesena na jučerašnjem sastanku ministra sa generalnim direktorom JP Elektroprivreda BiH Bajazitom Jašarevićem, direktorom Porezne uprave FBiH Šerifom Isovićem i direktorima brezanskog i zeničkog rudnika.



“Jučer smo za sat vremena uspjeli dogovoriti kako da riješimo pitanje deblokade rudnika Breza i nastavak funkcionisanja. Zato mi je žao što se danas ponovo dovodi u paket Zenica i Breza. Problem Breze smo riješili, njega ne treba vezivati za Zenicu. Direktor Elektroprivrede je jučer obećao da će iznaći sredstva, putem kreditnog zaduženja, što će do petka biti riješeno”, podsjetio je Džindić te dodao da je Zenica dužna 141 milion KM prema Poreznoj upravi, dok je obaveza Breze 88 miliona, što je pola od ukupnog duga rudnika.



Što se tiče Zenice, rekao je, nije bilo rješenja. Nije se mogla zadužiti zato što rudnik od 100 posto prihoda, 96 posto troši na plaće bez poreza i doprinosa. Gračanički rudnik, naprimjer, 33 posto troši na plaće.



Među zaključcima današnjeg sastanka su iznalaženje rješenja u deset dana, kao i plan restrukturiranja Elektroprivrede.



“Vlada FBiH će na prvoj narednoj sjednici, u četvrtak, iznijeti odgovarajući prijedlog mjera”, rekao je Džidić te dodao da je plan za Zenicu da se razmotre opcije sanacije problema, a u roku od 60 dana da se napravi dugoročno rješenje.



Jedan od zaključaka je i moratorij na zapošljavanje u Elektroprivredi, posebno u rudnicima.



Džindić je najavio da će u četvrtak na sjednici Vlade zatražiti hitnu proceduru za zakon o djelimičnom otpisu duga, jer bi pomogao lakše saniranje starih dugova.



Zatražio je smjenu direktora zeničkog rudnika, koji ima 4.500 KM platu, a koji, kako je kazao, nema prijedloga kako riješiti problem.



Pred zgradu Federalne vlade jutros je stiglo deset autobusa sa rudarima rudnika Kreka, Đurđevik, Gračanica, Breza, Zenica, Bila i Kakanj.



Kako je danas kazao predsjednik Sindikata rudnika Sinan Husić, odluku o generalnom štrajku zakazanom za 13. septembar Sindikat će realizirati ako kolektivni ugovor ne bude ispoštovan. On je naglasio da će, u tom slučaju, pred Vladom Federacije BiH biti hiljade rudara.



Rudari su ranije kazali kako očekuju da ih primi premijer i resorni ministar, a ako situacija i nakon sutrašnjeg dana ostane ista 13. septembra rudari Zenice i Breze stupiće u generalni štrajk.





