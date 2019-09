Sud Bosne i Hercegovine po četvrti put je privremeno zabranio Republici Srpskoj (RS) da prinudno naplati milionski dug od Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Načelnik Odjeljenja UIO BiH za komunikacije i međunarodnu saradnju Ratko Kovačević je potvrdio Feni da je posljednjim rješenjem izvršni postupak odgođen do 11. marta naredne godine.



RS pokušava da naplati dug od UIO na osnovu presude Suda BiH od 7. maja 2015. godine kojom je ta uprava obavezana da tom bh. entitetu isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu, odnosno više od 30 miliona KM.



Podsjetio je i da je Uprava predložila Sudu BiH da donese novo rješenje o izvršenju u kojem će utvrditi da je izvršenje spomenute sudske presude sa jedinstvenog računa UIO nedopušteno, a da se odredi izvršenje putem jedinstvenog računa trezora BiH preko Budžeta institucija BiH iz sredstava predviđenih za izvršenje pravosnažnih sudskih odluka, te da se odredi protuizvršenje na način da se tražiocu izvršenja naloži da iznos od 4.662.767,95 KM, koji je do sada prinudno naplaćano, vrati na račune koji pripadaju jedinstvenom računu UIO.



Naglasio je i da je UIO argumentovano iznijela sve činjenice detaljno obrazlažući da su računi sa kojih je izvršena pljenidba sredstava računi koji pripadaju jedinstvenom računu UIO i da sredstva sa tih računa ne pripadaju Upravi, već korisnicima Jedinstvenog računa (država, entiteti, Brčko Distrikt), odnosno ukoliko se radi o depozitnoim računima, to su sredstva obezbjeđenja koja pripadaju određenim fizičkim i pravnim licima, koji su ih deponovali do okončanja postupaka.



-U tom smislu Uprava je ponudila sve dokaze iz kojih je vidljivo da UIO nije u mogućnosti izvršiti povrat deponovanih sredstava deponentima zbog zapljene istih i da će to vjerovatno proizvesti dodatne štetne posljedice po Upravu – upozorio je Kovačević.



Još jednom su, dodaje, pokušali svima ukazati i na činjenicu da ovakvim prinudnim izvršenjem presude Suda BiH i pljenidbom sredstava sa računa koji pripadaju jedistvenom računu UIO, pored deponenata, Pravobranilaštvo RS, ugrožava i povjerioca kojeg zastupa, jer bi to potraživanje "zatvorili" vlastitim novcem.



Kovačević je podsjetio i da je UIO predlagala da se vrati dug RS prilikom skakodnevne raspodjele sredstava, ali Upravni odbor UIO BiH to nije prihvatio.



RS je 2011. godine tužila UIO tražeći nadoknadu 52,97 miliona KM zbog raspodjele prihoda prikupljenih od PDV-a za 2009. i 2010. godinu na štetu RS. Nakon što je taj dug isplaćen, RS je povukla tužbu za glavni dug, ali je pred sudom nastavila postupak za naplatu zatezne kamate u iznosu oko 15 miliona KM i taj spor dobila.





