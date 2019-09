Danas je reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović boraveći u službenoj posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske učestvovao na komemoraciji pokojnom časnom zastupniku Lordu Jeremyu Johnu Durhamu Ashdownu od Nortona pod Hamdonom.

Sa suprugom Lorda Ashdowna / 24sata.info

Reisu-l-ulema je na zahtjev porodice pokojnog Lorda učestvovao u komemoraciji koja je organizovana u Westminister Abbey-u u prisustvu velikog broja britanskih zvaničnika i članova kraljevske porodice. U izjavi za MINA-u reisu-l-ulema je rekao kako Bosna i Hercegovina ne smije zaboravljati svoje prijatelje i one koji su nas zadužili.



„A Lord Ashdown je sigurno neko ko je radio u interesu naše zemlje i svih njenih građana. On je pokazao kako međunarodna zajednica može igrati konstruktivnu ulogu u budućnosti Bosne i Hercegovine“, izjavio je reisu-l-ulema Kavazović za MINA-u istakavši da smatra posebnom počašću što je porodica tražila da on na komemoraciji pročita nekoliko ajeta iz Kur'ana, a što je on i učinio i to na bosanskom jeziku.



„Lord Peddy je Bosnu zvao «evropskim draguljem» i dobro bi bilo da imamo više političara u Evropi ali i u Bosni i Hercegovini koji našu zemlju znaju tako cijeniti“, dodao je reisu-l-ulema Kavazović.



Tokom dana i sutra, reisu-l-ulema će imati više sastanaka sa zvaničnicima u vladi Ujedinjenog Kraljevstva, predstavnicima većeg broja nevladinih i vjerskih organizacija, među kojima je i ministar vjera i zajednica Lord Viscount Younger od Leckie. Također održat će sastanak i sa državnim ministrom za pitanja Komonvelta i UN-a i specijalnim izaslanikom premijera za slobodu vjera ili uvjerenja Lordom Ahmadom koji je također i specijalni predstavnik britanskog premijera za sprječavanje seksualnog nasilja u konfliktu.





