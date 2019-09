Polaganjem vijenaca i svetom misom u ponedjeljak je obilježena 26. godišnjica stradanja hrvatskih civila, koje su u mjestu Grabovica između Mostara i Jablanice u noći s 8. na 9. rujna 1993. godine ubili pripadnici Armije RBiH.

Predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika "Grabovica 93" Josip Drežnjak kazao je kako su se danas okupili kako bi se sjetili mučki ubijenih Hrvata, žena, staraca, djece te kako i danas, nakon 26 godina, postoji samo šutnja.



- Ništa novo nemam reći na današnji dan, ali bih zamolio institucije da, ako ne mogu pronaći tijela, da pronađu barem jednu koščicu kako bi za sljedeću godišnjicu mogli kazati da je barem ona pronađena - kazao je Drežnjak.



Apelirao je i na Tužiteljstvo BiH da pošalje povratne informacije o dokaznom materijalu o zločinu u Grabovici koji je Tužiteljstvu upućen prije dvije godine.



- Mi smo dostavili dvije direktive i četiri video zapisa Tužiteljstvu BiH 2017. godine, ali još uvijek nismo dobili nikakvu povratnu informaciju - kazao je Drežnjak u izjavi medijima.



Među 33 ubijena civila u Grabovici 1993. godine bila je četverogodišnja Mladenka Zadro, dok je najstarija žrtva Marko Marić imao 87 godina. Od 33 civila njih 17 se još vodi kao nestalo, a kod većine ubijenih pronađeni su samo dijelovi tijela.



Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno kaznene odgovornosti oslobodio je načelnika Glavnog štaba vrhovne komande Armije RBiH Sefera Halilovića, kojeg je optužnica teretila za vojnu akciju u kojoj je počinjen taj ratni zločin.



Pred domaćim sudovima u Bosni i Hercegovini odgovarali su bivši pripadnici Armije RBiH, i to za pojedinačna ubojstva, ali nitko za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i(li) po zapovjednoj odgovornosti. Do danas je presuđeno petorici pripadnika Armije RBiH.



Obilježavanje 26. godišnjice kojoj su prisustvovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, crkveni velikodostojnici, obitelji stradalih i prijatelji, započelo je polaganjem vijenaca kod spomenika civilnim žrtvama Domovinskoga rata Grabovice.



Vijence su položili predstavnici Udruge hrvatskih stradalnika "Grabovica 93", izaslanstvo Hrvatskog narodnog sabora, Ministarstva obrane BiH, Oružanih snaga BiH, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata kao i predstavnici Centra za nenasilnu akciju.



Godišnjici zločina u Grabovici prisustvovao je i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara koji je kazao da je uvijek teško biti na mjestima poput Grabovice.



- Za mnoga zlodjela nije se još odgovaralo, nije se našla prava, adekvatna pravda, ovozemaljska, sudska, iako niti jedna pravda i suđenje ne može vratiti život onih ljudi koji su ga izgubili, ali bi to bila minimalna satisfakcija za obitelji stradalih - kazao je Čavara.



Počast žrtvama u Grabovici odali su i predstavnici Centra za nenasilnu akciju kojeg čine veterani rata sve tri vojske, a koji su poručili kako treba postojati empatija i žalost prema žrtvama bez obzira s koje strane dolazili.



Nakon polaganja vijenaca uslijedio je križni put do mjesnog groblja gdje je služena misa za ubijene civile Grabovice koju je predvodio gvardijan samostana na Šćitu, fra Andrija Jozić.





