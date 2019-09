Broj patoloških kockara u našoj zemlji kreće između 35.000 i 50.000, a dvostruko više njih kocka povremeno.

Ilustracija / 24sata.info

Ustvrdio je to prof. Marko Romić, specijalista traumatske psihologije iz Mostara, koji se u našoj zemlji jedini terapijski bavi ovim problemom kroz Klub liječenih ovisnika o kocki (KLOK).



Veliki problem



- Poražavajuće je da među ovisnicima o kocki raste broj mlađih od 25 godina - dodaje prof. Romić.



On već duže vrijeme upozorava da eskalira ovisnost o kocki kod nas.



- Imamo tendenciju da nam u KLOK sve više dolaze mlađe osobe. Nekad su nam se javljali oni stariji od 40 ili 50. Sada su to mahom osobe u dvadesetim godinama. To može biti dobro, jer traže pomoć i svjesni su da je trebaju. S druge strane, to govori da u zajednici imamo veliki problem - kaže nam prof. Romić.



Kako napominje, kada je riječ o industriji kocke, nisu samo problem kladionice u blizini škola nego i internet-klađenje te druge elektronske igrice koje izvlače novac. Prokockani iznosi uglavnom su prestrašni, naglašava on, i riječ je o više desetina hiljada maraka, ali i više stotina hiljada maraka.



Prof. Romić dao je podršku aktivnostima Islamske zajednice u BiH, koja je ovu godinu proglasila godinom borbe protiv ovisnosti kockanja.



Ni lako ni brzo



Rijaset IZBiH upozorio je da su kocka, klađenje i igre na sreću treći najveći rizik po bh. društvo, odmah nakon konzumiranja droga i vožnje pod utjecajem alkohola.



- Dobro je da su se vjerske zajednice počele aktivnije baviti ovom problematikom, jer imaju veliki utjecaj i na mlade i na starije. Mislim da mogu dati doprinos borbi protiv kockanja i drugih ovisnosti. No, da ne budemo previše optimistični, to se neće riješiti tako lako i brzo - poručio je prof. Romić.



Porok dugo kriju



- Za sve ovisnike karakteristično je da svoj porok dugo kriju. Tek kada naprave ogroman problem, prokockaju nezamislive svote novca ili rasture brak, onda se javljaju na liječenje, obično po nagovoru najbližih članova porodice – navodi prof. Romić.



Nažalost mnogo mladih iz BiH, ali i Hrvatske, koji se javljaju u KLOK, nakon što prođu terapije često se vraćaju kockanju i takvih je sve više, kaže prof. Romić.





(Avaz)