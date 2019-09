Učesnici prve Bh. povorke ponosa stigli su na plato ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH.

Foto: Avaz

Mirna šetnja Titovom ulicom od Vječne vatre pa do Trga BiH na Marijin Dvoru trajala je oko sat vremena.



Skup je okupio više od hiljadu učesnika, a planirano je da se završi oko 14 sati.



Duž cijele rute kretanja prve Bh. povorke ponosa prisutne su jake sigurnosne mjere, a angažovan je veliki broj policijskih službenika i zaštitara.



Prisutnima se obratio Branko Ćulibrk iz Organizacionogodbora Bh. povorke ponosa, koji je zahvalio svim učesnicima što su prepoznaliznačaj današnjeg marša i izašli na ulice Sarajeva u borbi za ravnopravnost svihgrađana i građanki u BiH.



- Mi, lezbejke, gejevi, biseksualne, trans, interpolne i queer osobe se svakodnevno borimo za svoje postojanje, identitet i za svoju ljubav. Našu ljubav i naše identitete homofobi svakodnevno napadaju, ne prihvataju, omalovažavaju i tuku. Nažalost, naše institucije ne praktikuju dosljedno svoje zakone. Ne postoji otvorena institucionalna podška poštivanju ljudskih prava LGBTIQ osoba te time podstiču homofobiju i dopuštaju nasilje nad nama - rekao je Ćulibrk.



Neke nas institucije, dodaje, stigmatizuju, diskriminišu, odvode na prisilno liječenje i onemogućuju demokratsko seksualno obrazovanje.



- Još uvijek nemamo zakon o istopolnom partnerstvu, iako postoje istopolne zajednice u BiH. Trans osobama nije omogućen pristup zdravstvu, a zakonski ne mogu promijeniti dokumente ukoliko nisu uradile potpunu tranziciju. Ova povorka treba da služi kao primjer zaštite prava LGBTIQ osoba od strane institucija i nadamo se da zaštita naših prava neće ostati na ovome danas, nego da će se omogućiti svakodnevna podrška u ostvarivanju prava i sloboda svih LGBTIQ osoba - dodao je Ćulibrk.



Lejla Huremović, također članica Organizacionog odbora, obrativši se okupljenima poručila je da danas više nego ikad do sada LGBTIQ osobe u BiH prestaju biti nevidljive.



- Danas više nego ikad dosad poručujemo da ćemo se hrabro i dostojanstveno boriti za naše živote. Za živote koji, kao ni bilo koji drugi, ne mogu biti među četiri zida. Za živote oslobođene od straha i nasilja, jer je dosta - naglasila je Huremović.



Svakodnevica LGBTIQ osoba je, kako je rekla, toliko nevidljiva da ih čak i porodice ignorišu.



- Nad nama se vrši nasilje, tjeraju nas da šutimo i da ne budemo to što jesmo. Zaključavaju nas u kuću ili istjeruju iz nje. Oduzimaju nam lične dokumente. U školi ili na fakultetu ne možemo da kažemo koga volimo niti se smijemo zalagati za prava LGBTIQ osoba zato što profesori i profesorice javno ističu mržnju - napomenula je Huremović.



Na poslu, ako ga uopšte i imamo, dodaje, primoravaju nas da šutimo o našim životima.



- Da nema nasilja, da ne postoji mržnja, da naši životi nisu ugroženi, ja danas ne bih bila ovdje i ne bih morala zajedno sa vama da ističem našu seksualnu orijentaciju i rodni identitet, već bih se mogla posvetiti drugim problemima kojih, nažalost, u ovoj državi ima previše, a koji se tiču i nas. Zato Povorka ponosa, i zato skretanje pažnje na naše živote, jer želimo da gradimo društvo nenasilja, solidarnosti, podrške i zajedništva, gdje niko neće morati skrivati ljubav i ograničiti svoj život na četiri zida - dodala je Huremović.



(24sata.info)