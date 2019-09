Šetnja učesnika prve u Bosni i Hercegovini povorke ponosa LGBTIQ zajednice počela je u podne u Sarajevu pod sloganom „Ima izać'“.

Foto: FENA

Kako je ranije najavljeno, planirano je da skup traje od 12.00 do 14.00 sati i da učesnici prošetaju od početne tačke u srcu grada, Vječne vatre, do Trga Bosne i Hercegovine na Marindvoru ispred sjedišta nekoliko najvažnijih državnih institucija, gdje su predviđena obraćanja učesnika.



Više stotina učesnika nose zastave, transparente i snabdjeveni su zvučnim rekvizitima. Javljeno je da su se njima pridružili ljudi iz više zemalja regiona, istomišljenici i oni koji podržavaju prava LGBT populacije.



Na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine od jutros su raspoređene jake policijske snage zadužene za sigurnosni aspekt događaja, među njima pripadnici antisnajperske jedinice.



Od 08.00 do 14.00 sati obustavljen je saobraćaj u ulicama Maršala Tita i Vrbanja, kao i u zoni raskrsnice Marindvor - ulice Maršala Tita, Fra Anđela Zvizdovića, Zmaja od Bosne i Vrbanja-Hiseta.



Kao kontarskup, od 10 do 11.30 sati je u parku kod Alipašine ulice održano okupljanje građana koji su protiv održavanja povorke LGBT zajednice. Organizator tog događaja je bila Inicijativa Iskorak čiji predstavnici su se pozvali na tradicionalne vrijednosti porodice kao osnovne društvene ćelije, zajednice muškarca, žene i njihove djece. Oni su kazali da je Sarajevo, održavanjem povorke LGBT populacije, poniženo i da su sve to nametnuli 'ljudi sa Zapada', ugrožavajući ono što nalažu opće religijske norme.



Učesnici povorke ponosa, pak, pozivaju se na jednaka prava za sve ljude, zagarantirana zakonskim normama, kao i na potrebu da pripadnici LGBT zajednice izađu iz društvene netolerancije, izolacije i 'nevidljivosti' kojima su, kako tvrde, izloženi zbog njihove različite seksualne orijentacije.



Prvu bosanskohercegovačku paradu ponosa proteklih dana deklarativno su podržali iz delegacije Evropske unije u BiH, a na zgradi Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu uoči parade je izvješena zastava duginih boja koja simbolizira prava LGBT zajednice.





(FENA)