Skup u organizaciji Udruženja Inicijativa Iskorak, čiji su sudionici iskazali neslaganje s održavanjem prve bh. povorke ponosa LGBTIQ zajednice, održan je u terminu od 10.00 do 11.30 sati, kako je ranije i najavljeno.

Foto: FENA

Sudionici mirnog okupljanja, održanog na lokalitetu parka u Alipašinoj ulici (preko puta sarajevskog naselja Ciglane) istaknuli su značaj njegovanja tradicionalnih vrijednosti, uključujući temeljna religijska uvjerenja i stavove u vezi s porodicom, brakom i djecom.



Odaslane su poruke neslaganja s održavanjem povorke ponosa, uz kritički osvrt prema vlastima koje su to dozvolile, a potom su se sudionici skupa, uputili do ulice Sutjeska (kod Druge gimnazije), nakon čega su se razišli.



Prva bosanskohercegovačka povorka ponosa LGBTIQ zajednice treba da krene u 12 sati ispred Vječne vatre u centru Sarajeva i, kako je najavljeno, njeni sudionici će se kretati Titovom ulicom do Marindvora, odnosno Trga BiH.



(FENA)