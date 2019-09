Područna škola u Donjoj Britvici pored Širokog Brijega čiji su jedini učenici bili dvojica braće, Stipe i Franjo Crnjac od sutra će biti zatvorena.

Foto: FENA

Stipe (11) kreće u školu u Široki Brijeg, odnosno u tamošnju Drugu osnovnu školu tako da bi mlađi Franjo (8) bio jedini učenik u školi, no s obzirom na to da to nije dobro za socijalizaciju djeteta, Franjo će školovanje nastaviti u obližnjim Dobrkovićima.



Po riječima majke dječaka, Dubravke Crnjac iz resornog ministarstva Zapadnohercegovačke županije bili su korektni prema njihovom slučaju kao i u gradskim službama.



- Situacija je takva kakva je, djece nema i potrebno je naći neku drugu opciju. Javni prijevoz na ovoj relaciji ne postoji, ali su nam iz ministarstva i iz grada kazali kako postoji naknada koja će roditeljima biti dodijeljena za prijevoz dječaka do škole - kazala je Feni Dubravka Crnjac.



Franjo će putovati u pet kilometara udaljene Dobrkoviće gdje će u razredu biti s nekoliko druge djece, dok će u cijeloj školi biti njih i pedesetak.



U školu u Donjoj Britvici koja je otvorena prije više od 50 godina tako će u ponedjeljak, 9. rujna, kad u ovoj županiji počinje prvi dan škole, biti stavljen ključ u bravu.



Inače, u Zapadnohercegovačkoj županiji (ZHŽ) postoji opcija da škola radi i sa samo jednim djetetom koje pohađa istu, međutim, većina roditelja se odluči na opciju koju su izabrali i roditelji malog Franje.





(FENA)