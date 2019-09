U sarajevskom parku na Ciglanama jutros oko 10 sati počelo je okupljanje građana koji na taj način žele iskazali svoje jasno protivljenje javnom promoviranju LGBT ideja.

Foto: Avaz

Ovaj skup upriličen je svega dva sata prije početka prve Bh. povorke ponosa, čiji će učesnici, pod sloganom "Ima izać'", u periodu od 12 do 14 sati šetati Titovom ulicom od Vječne vatre pa do Trga BiH na Marijin Dvoru.



Organizator ovog kontraprotesta je Inicijativa "Iskorak", iz koje su ranije istakli da će okupljanje biti nenasilno, te da je izuzetno važno mirnim putem boriti se protiv nemorala i devijacija u društvu.







Na Ciglanama se okupilo dvjestotinjak građana, koji na demokratski i civiliziran način, mirno i dostojanstveno žele poslati poruku da se protive LGBT skupovima.



Okupljeni građani drže transparente na kojima, između ostalog, piše: „Budi gej, ali ne nameći meni da je okej“, „Čim se budala ponosi, pametan se stidi“, „Još će me biti sramota reći da sam muškarac i imam ženu“, „Homoseksualnost čuvajte ljubomorno među četiri zida“, „Ne budi derpe, drži do sebe!“.







Podsjetimo, jučer je održan prvi od dva javna skupa koja se protive prvoj Bh. Povorci ponosa.



Jučerašnja mirna šetnja, pod sloganom "Dan tradicionalne porodice" i u organizaciji Udruženja "Svjetlo", okupila je više stotina građana koji su prošetali istom dionicom kojom će danas proći i pobornici LGBT ideja.



Cilj tog skupa bio je ukazati na 'prirodnost' tradicionalne porodice s aspekta nauke i religije, historijsku ukorijenjenost tradicionalne porodice u bh. društvu, te vrijednosti porodice kao osnovne ćelije i stuba društva.



Zbog održavanja Bh. povorke ponosa u ulicama u užem gradskom jezgru, koje su blokirane za automobile, pa čak i za pješake, raspoređene su jake policijske snage.





(24sata.info)