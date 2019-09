Pod sloganom „Ima izaći“ danas će u Sarajevu biti održana povorka ponosa.

Foto: FENA

Kako je ranije najavljeno, prva bh. povorka ponosa planirana ja za danas od 12.00 do 14.00 sati, a sudionici povorke će se kretati od „Vječne vatre“ u Titovoj ulici do Trga Bosne i Hercegovine na Marijin Dvoru.



Na ulicama glavnog grada BiH od ranih jutarnjih sati prisutne su jake policijske snage, angažirane na osiguranju spomenutog skupa, a kretanje komunikacijama koje gravitiraju maršruti kretanja povorke je ograničeno.



Uz iznimno stroge sigurnosne mjere, aktuelna je obustava saobraćaja u ulicama Maršala Tita i Vrbanja.



Naime, danas od 08.00 do 14.00 sati obustavljen je saobraćaj u ulicama Maršala Tita i Vrbanja, kao i u zoni raskrsnice „Marijin dvor“ koja obuhvata ulice M. Tita, Fra-Anđela Zvizdovića, Zmaja od Bosne i Vrbanja-Hiseta.



Zbog održavanja skupa, za danas je od 10.00 do 11.30 sati najavljena obustava saobraćaja u ulici Alipašina (od raskrsnice sa ulicom Jukićeva do raskrsnice sa ulicom Sutjeska).





