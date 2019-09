U Sarajevu će danas biti održana Prva Povorka ponosa u Bosni i Hercegovini, koja se prema riječima organizatora organizuje kao događaj kroz koji se promovišu ljudska prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova.

Organizatori su saopštili kako će danas prvi put ujedinjeni u borbi, izaći i poručiti da im je dosta svakodnevnog ponižavanja i tjeranja u četiri zida.



- Danas ćemo svi i sve zajedno sa ulice poslati poruku da mi postojimo i da više nikada nećemo dopustiti da nas iko u ovoj državi tuče, zatvara, izbacuje iz kuće i ne dozvoljava nam da dostojanstveno živimo. LGBTIQ osobe u BiH prisiljene su svoje živote živjeti nevidljivo, izolirano i neprihvaćeno, trpeći diskriminaciju i nasilje u javnim, a često i u privatnim prostorima – od porodice do ulice, radnog mjesta, škole, fakulteta, javnih institucija, kafića gdje se moraju skrivati, suzdržavati i prešućivati osjećaje, identitete i stavove", poručuju.



Navode da je realnost da žive u strahu od nasilja i odbacivanja.



- Nigdje u BiH trenutno ne postoje sigurni javni prostor za LGBTIQ osobe. Mi jesmo LGBTIQ osobe, ali smo i radnice/ci, i Romi/kinje, i nezaposlene osobe, i osobe sa invaliditetom, i sestre i braća, i kćerke i sinovi, i majke i očevi, i građanke i građani BiH. Teška ekonomska i socijalna situacija u državi, nezaposlenost, sumnjiva privatizacija, iseljavanje iz države, zagađeni zrak i voda, selektivna vladavina prava i svi ostali problemi utiču i na naše živote. Svođenjem naših života samo na seksualnu orijentaciju/rodni identitet/spolne karakteristike opravdava se dehumanizacija i nasilje koje se vrši. Zbog toga je neophodno da izađemo na ulicu da iskoristimo naše Ustavom zagarantovano pravo na javno okupljanje i kažemo da je dosta. Da kažemo da smo tu i da smo oduvijek bili/e ovdje. Homo/transfobija, predrasude i nasilje ne pogađaju samo LGBTIQ osobe, već i naše porodice i prijatelje/ice. Mržnja čini cijelo društvo zarobljenim.



Danas imamo priliku, navode iz Povorke ponosa, da poruče da Bosna i Hercegovina može bolje, inkluzivnije i ujedinjenije, da je u BiH bilo i previše mržnje i da je vrijeme da ljubav pobijedi.



"Danas ćemo izaći na ulicu za sve nas, ali i za sve one LGBTIQ osobe koje još uvijek zbog straha od nasilja i odbacivanja ne mogu biti sa nama. Budite i vi podrška. Budite promjena. Izađimo na ulicu za sve nas. Solidarno za slobodu – slobodu okupljanja, slobodu identiteta i slobodu ljubavi! Vidimo se sutra, jer #imaizać!", navodi se na kraju saopćenja.



I pored poziva određenih političkih struja u BiH na otkazivanje prve Povorke ponosa, organizatori najavljuju da se to neće dogoditi, te da vjeruju da će policija uraditi svoj posao, kao što je i obećala.



Održavanje Povorke ponosa podržali su ambasada Sjedinjenih Država u BiH, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, kao i brojni drugi.





