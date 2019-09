U Sarajevu je počela mirna šetnja pod sloganom "Dan tradicionalne porodice", u organizaciji Udruženja građana "Svjetlo".

Foto: 24sata.info

Cilj skupa, kako navode organizatori, je ukazati na 'prirodnost' tradicionalne porodice s aspekta nauke i religije, historijsku ukorijenjenost tradicionalne porodice u bh. društvu, te vrijednosti porodice kao osnovne ćelije i stuba društva.



Mirna šetnja odvija se Titovom ulicom od Vječne vatre do zgrade Parlamenta BiH, gdje će se od 15 sati učesnicima obratiti ličnosti iz javnog života i akademske zajednice, te će biti pročitan i Proglas.



Učesnici skupa nose transparente na kojima piše: "Zašto se ne poštuje volja većine", "Podrška biološkom opstanku", "Zna se šta je ključ, a šta brava", "Porodica je jezgro civilizacije", "Jedini izbor za novi naraštaj", "Dosta je! U ovom gradu je već ubijeno 1.600 djece"...



Novinarima se u ime organizatora obratio Ahmed Kulanić, PR manifestacije "Dan tradicionalne porodice", koji je rekao da šetnja nije revolt, već namjera da se naglasi važnost porodice u bh. društvu.



- Nastojat ćemo da ovo bude početak jedne priče o porodici između muskarca i žene kao osnovnoj ćeliji društva - rekao je Kulanić.



Sutrašnju povorku ponosa nije želio komentirati, već je poručio kako je cilj današnjeg skupa da se građanima ponudi jedna alternativna priča.



- Šetamo mirno i dostojanstveno i pozivam sve da nam se pridruže i da se suzdrže od bilo kakvih pokliča i pogrdnih riječi - dodao je Kulanić.



Ovaj skup predstavlja kontramiting, odnosno protivljenje prvoj Bh. povorci ponosa, koja će pod sloganom "Ima izać'" sutra na istoj relaciji biti održana sa početkom u 12 sati.



Promoviranju LGBT ideja sutra će se usprotiviti i učesnici skupa koji će u organizaciji Inicijative "Iskorak" biti održan od 10.00 do 11.30 sati na lokalitetu parka Ciglane, od ulice Alipašina do ulice Sutjeska.





(24sata.info)