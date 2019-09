Nevladina organizacija Žene u crnom iz Beograda uputila je svoju bezrezervnu, jasnu i glasnu poruku podrške prvoj Paradi ponosa koja će se održati 8. septembra 2019. godine u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini!

Arhiv / 24sata.info

To ćemo pokazati i svojim prisustvom u Sarajevu tog dana, poručili su iz ove organizacije koja godinama predstavlja onaj bolji dio Srbije, koja daje bezrezervnu podršku žrtvama genocida u Srebrenici, žrtvama opkoljenog Sarajeva, Prijedora i drugih gradova u našoj zemlji.



„Parade ponosa su tradicionalni način na koji jedna ugnjetena grupa (u ovom slučaju sve one osobe koje nisu heteroseksualne) pokušava da skrenu pažnju na svoj loš položaj u društvu u kome žive. To je takođe način da se slavi vidljivost drugačijih i različitih.



Društva na prostoru bivše Jugoslavije odlikuje ekstremno visok stepen homofobije, te svako organizovanje događaja koji imaju za cilj promovisanje ljudskih prava i sloboda neheteroseksualnih osoba nosi sa sobom veoma veliki rizik za živote tih osoba. Kao što smo osuđivale i osuđujemo zločine počinjene protiv etnički i vjerski različitih, posebno one zločine koji su počinjeni u naše ime, tako sada izražavamo solidarnost sa onima koji su zbog svoje seksualne orijentacije izloženi raznim oblicima diskriminacije i često postaju žrtvama homofobnog nasilja.



Upozoravamo da državne institucije, koje se sve na deklarativnom nivou zalažu za evropske integracije, vladavinu prava i tako dalje, imaju obavezu da osiguraju jednakost pred zakonom za sve svoje građane i građanke, bez obzira na bilo koja njihova lična svojstva.



Uvjerene smo da će država Bosna i Hercegovina i grad Sarajevo, koji su tokom rata u bivšoj Jugoslaviji preživjeli ogromne ljudske gubitke i materijalna razaranja, pokazati da u sebi imaju prostor za sve one koji su drugačiji i različiti.



Ovom prilikom, Žene u crnom i srodne organizacije civilnog društva, pozivaju sve demokratski opredijeljene građane i građanke Sarajeva, ali i cijele Bosne i Hercegovine, da nezavisno od njihove seksualne orijentacije, izađu na ulice Sarajeva i da kažu NE onima koji mrze druge i drugačije.



To je čin solidarnosti, kao i politički čin koji jasno šalje poruku da mi koji dijelimo vrijednosni sistem mira, nenasilja i poštovanja ljudskih prava, imamo obavezu i odgovornost da pružimo ruku onima koji su uplašeni i koji u tišini i sramoti žive svoje živote. Zajedno sa njima želimo da poručimo da ulice Sarajeva tog dana, ali i svakog drugog dana, u svakom drugom gradu u Bosni i Hercegovini, pripadaju svima.



LGBTIQ prava su ljudska prava!



Ženama u crnom pridružili su se još Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za ženske studije, Građanska akcija, Pančevo, NENA - grupa za mir i prava žena Leskovac, SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince, Rekonstrukcija ženski fond, Autonomni ženski centar, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža Žena u crnom Srbije (Kraljevo, Novi Sad).



(24sata.info)