Udruženja „Resursni Aarhus centar u BiH“, Centar za životnu sredinu i Centar za ekologiju i energiju pokrenula su inicijativu za brže usvajanje novog zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine koji bi pooštrio kazne za zagađivače okoliša i više bio usklađen s pravnom stečevinom Evropske unije.

Foto: Fena

U tom cilju su ova udruženja, u okviru Eko BiH mreže, organizirala prikupljanje potpisa građana na peticiju u Sarajevu, koje će trajati od 4. do 6. septembra u terminu od 11 do 14 sati.



Potpisivanje je počelo danas na punktu kod Vječne vatre, a organizatori pozivaju Sarajlije da se masovno odazovu i u naredna dva dana kako bi time izrazili interes za brže usvajanje navedenog zakona čiji je prijedlog već dugo u parlamentarnoj proceduri.



- Posljednjih pet godina Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH je 'zarobljen' u veoma sporoj proceduri Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Usaglašavanje s pravnom stečevinom Evropske unije, kao što je Poglavlje 27 za životnu sredinu, neizostavna je obaveza svih potencijalnih kandidata za Evropsku uniju. Bosna i Hercegovina je dužna ispoštovati svoje obaveze po ovom pitanju, a to svakako uključuje usvajanje Prijedloga zakona o zaštiti okoliša FBiH - naglašavaju iz „Eko BiH“ projekta.



Izvršna direktorica Udruženja „Resursni Aarhus centar u BiH“ Emina Veljović ističe da je u pripremljenom prijedlogu zakona došlo do pozitivnih izmjena u odnosu na sadašnje stanje, poput novih amandmana koji najavljuju jače kazne za zagađivače i bolje usklađivanje zakonske materije s evropskom stečevinom.



- Nevladine organizacije iz „Eko BiH“ mreže su u nekoliko navrata imale konsultacije s federalnom ministricom okoliša i turizma povodom ovog prijedloga. Zadovoljni smo načinom uključivanja civilnog društva u proces pripreme zakona, ali smatramo da odlaganje procesa usvajanja u trajanju od pet godina zaista nema smisla - naglasila je Veljović.



Nakon Sarajeva, potpisivanje peticije za usvajanje novog prijedloga zakona o zaštiti okoliša FBiH će tokom septembra biti nastavljeno u Zenici, Kaknju, Tuzli, Jablanici i Mostaru.



Ovom inicijativom, Udruženja okupljena u „Eko BiH“ mrežu žele da ubrzaju proces usvajanja zakona i ispunjavanja jednog od veoma bitnih pravnih uslova na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.



(FENA)