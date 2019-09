Radnici Aluminija od utorka su počeli dobivati otkaze koje je dosad dobilo njih 70-ak, a koje će na kraju dobiti oko 500 zaposlenika tog nekada najvećeg izvoznika iz BiH, potvrdio je Feni predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija Romeo Biokšić, napomenuvši kako s otkazima kreće i isplata otpremnina koje će u prosjeku iznositi oko 8.500 maraka.

Arhiv / 24sata.info

- Znači, sedamdesetak radnika već je potpisalo otkaz ugovora o radu koji će u konačnici popisati njih oko 500 - kazao je Biokšić.



Dodao je kako je nove ugovore o radu potpisalo oko 380 radnika mostarskog poduzeća, no kakvi su oni i jesu li radnici s njima zadovoljni Biokšiću nije poznato.



- Nisam imao uvid u nove ugovore i zaista ne znam kakvi su oni i koliko su radnici njima zadovoljni – ocijenio je.



Kada su u pitanju otpremnine, one će biti isplaćene u roku od tri dana od dana popisivanja otkaza ugovora o radu i iznosit će u prosjeku oko 8.500 maraka.



- Netko će dobiti veće, netko manje otpremnine od tog iznosa, ovisno o godinama radnog staža provedenih u Aluminiju – ustvrdio je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Aluminija.



Naveo je i kako nije upoznat s time što će se dalje događati s nekadašnjim industrijskim gigantom i kada bi moglo doći do ponovnog pokretanja proizvodnje.



Aluminij je zapošljavao oko 900 radnika, a Vlada FBiH vlasnica je 44 posto dioničkoga kapitala, mali dioničari također imaju 44 posto dionica, dok Vlada Republike Hrvatske drži preostalih 12 posto.



(FENA)