Ljeto 2019. godine se može okarakterizirati kao jedno od najtoplijih od početka meteoroloških mjerenja, uz izražene toplotne valove, veliki broj uzastopnih dana s maksimalnim temperaturama višim od 30 stepeni, prostorno i količinski neujednačene padavinske prilike koje su oscilirale u velikom rasponima, od ekstremno kišnih u Bugojnu, do sušnih u Livnu, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperature zraka



Srednje sezonske temperature zraka tokom klimatološkog ljeta (period: 1. juni – 31. avgust 2019.) kretale su se između 21 u Livnu i 26,7 u Mostaru, u planinskim područjima od 11,9 na Bjelašnici do 17,8 stepena na Ivan-sedlu.



Odstupanja srednje sezonske temperature zraka za ljeto od višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. bila su pozitivna i kretala su se od 2,2 na Ivan-sedlu do 3,5 Celzijevih stepeni u Bihaću.



Temperaturne vrijednosti za ljeto u odnosu na referentni klimatološki period 1961.- 1990. svrstane su u kategoriju ekstremno toplo.



Srednje mjesečne temperature zraka u junu 2019. godine bile su na svim stanicama znatno iznad višegodišnjeg prosjeka s temperaturnim odstupanjima između 3,2 na Ivan-sedlu i 4,6 u Livnu.



Juli 2019. godine bio je, također, znatno topliji od višegodišnjeg prosjeka (1961.-1990.) s prosječnim odstupanjima od 1,6 stepeni na Bjelašnici do 2,6 u Bihaću.



Avgust je bio znatno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990., uz prosječne mjesečne anomalije od 2,5 stepeni na Ivan-sedlu do 4 stepena u Gradačcu.



Padavine



Količina padavina tokom sezone ljeta 2019. u Sarajevu, Mostaru, Livnu na Ivan-sedlu i Bjelašnici bila je uglavnom manja od prosjeka, dok je na ostalim stanicama bila iznad prosjeka, u Bugojnu i rekordna od početka mjerenja.



Zbog neravnomjerno raspoređenih te često pljuskovitih padavina, prema raspodjeli percentila padavinske prilike u ljeto 2019. svrstane su u kategorije ekstremno kišno, vrlo kišno, normalno i sušno.



Izražene u procentima od višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990., količine padavina su se kretale u rasponu od 57 posto u Livnu do 178 u Bugojnu.



Prema metodi percentila, ekstremno kišno bilo je u Bugojnu, vrlo kišno u Bihaću i Sanskom Mostu, a sušno u Livnu.



Tokom ljeta broj toplih i vrelih dana bio je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990.



Broj dana s maksimalnim temperaturama većim ili jednakim 30 stepeni (vreli dani) kretao se u intervalu od 6 na Ivan-sedlu do 75 u Mostaru. Rekordna je bila 2003. godina kada je u Mostaru broj vrelih dana iznosio 85. Vreli dani tokom ljeta 2019. godine jedino nisu registrirani na Bjelašnici.



Izgledi vremena od 3. do 18. septembra



Prema srednjoročnoj prognozi, do 10. septembra prognozira se promjenljivo vrijeme s dužim sunčanim periodima, uz moguće lokalne pljuskove širom Bosne i Hercegovine. Temperaturni režim djelimično će se primijeniti i bit će osjetno ugodnije u odnosu na sparne i vrlo tople dane u proteklom periodu. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, na jugu od 13 do 19 stepeni, a dnevne u Bosni od 18 do 23, u Hercegovini od 25 do 30 Celzijevih stepeni.



Nestabilno uz veće količine padavina očekuje se od 11. septembra do kraja prongoznog perioda 18. septembra. Očekivane jutarnje temperature u Bosni očekuju se od 7 do 12, u Hercegovini od 12 do 17, dnevne od 14 do 19, a na prostoru Hercegovine od 21 do 26 Celzijevih stepeni.



Prognoza za jesen 2019.



U naredna tri mjeseca, odnosno tokom jeseni 2019. godine, u Bosni i Hercegovini prognozira se toplije, uz uobičajene količine padavina ili nešto manje u poređenju s referentnim periodom 1981.-2010. godine. Kada su u pitanju temperature, veće pozitivno odstupanje očekuje se u novembru, dok će padavine biti neujednačene, a najviše padavina očekuje se u prvoj polovici oktobra.



Jesen 2019. u poređenju s istim periodom prošle godine trebala bi biti nešto hladnija u južnim, a u sjevernim i centralnim predjelima približnih temperaturnih vrijednosti, uz veće količine padavina na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.



U prognoziranom periodu očekuju se više temperature u odnosu na uobičajene vrijednosti. Pri tome su mogući prodori hladnijeg zraka, izraženije u novembru, uz vjerovatnoću pojave snijega na višim nadmorskim visinama. Na jugu zemlje izgledna su kraća razdoblja s intenzivnijim padavinama.





