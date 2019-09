U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

ilustracija / 24sata.info

Poslijepodne, u centralnim i jugozapadnim područjima bit će sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 20 do 26, na jugu i sjeveroistoku do 30 stepeni.

U BiH će u četvrtak, 5. septembra preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutranjim satima kiša se očekuje ponegdje u sjevernim područjima. Tokom dana, kiša, se očekuju i u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu i istoku do 30 stepeni.

U petak, 6. septembra će biti pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne, ponegdje u sjevernim područjima padat će kiša. Tokom dana, kiša se očekuje ponegdje i u centralnim djelovima. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 28 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

