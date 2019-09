Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić smatra da Parada ponosa, koja će se održati po prvi put u Sarajevu 8. septembra 2019. u Sarajevu, predstavlja prvorazredan politički događaj za BiH.

Foto: Fena

- U slučaju da to propadne, ne bude održano, u slučaju bilo kakvog nasilja, vjerujte da će nas to koštati više nego što nas je koštala izjava Kolinde Grabar da „ovdje ima 10.000 terorista koji se vraćaju iz Sirije“ - upozorio je Komšić u intervjuu za novi broj magazina Start.



Ljudima koji su protiv ovog događaja, poručio je, da prvo dobro razmisle o čemu se ovdje radi jer prva Parada ponosa u Bosni i Hercegovini nije običan, već prvorazredni politički događaj.



Naglašava da su Bosanci i Hercegovci tolerantni i da u našoj zemlji ljudi mogu živjeti na svoj način i kako oni odluče, uključujući i ovu vrstu zajednice (LGBTIQ).



- Riječ je o tome da smo mi u Sarajevu u situaciji da stalno moramo dokazivati i pokazivati neku svoju tolerantnost i transparentnost, te da nismo onakvi kakvim nas predstavljaju u okruženju i nekim medijima - da mi nismo nikakvi teroristi i čuda. To smo morali i u ratu i poslije rata da radimo, da se dokazujemo ko smo i šta smo, po svom biću - rekao je Komšić, koji nije želio potvrditi dolazak na Paradu dodajući „to ćete vidjeti, o tom potom“.



Povorka ponosa bit će organizovana pod sloganom "Ima izać". To je, kako su najavili organizatori, protest protiv nejednakosti i kršenja ljudskih prava lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interspolnih i queer osoba. Ona predstavlja borbu protiv nasilja i zahtijeva jednak pristup javnom prostoru, kao što ga imaju i drugi građani odnosno mogućnost da izađu na proteste.



Povorkom ponosa "LGBTIQ osobe iz BiH ne bore samo za svoje slobode, već i za sve osobe i grupe koje trpe nasilje, diskriminaciju i koje su na bilo koji način isključene iz društva".



Istovremeno sa održavanjem ovog događanja najavljeni su protesti neformalnih grupa u naselju Ciglane nedaleko odakle bi trebala proći parada ponosa.



Kantonalna policija objavila je da će angažirati dovoljan broj policajaca i da je u pomoć pozvala Upravu za koordinaciju policijskih tijela BiH, Federalnu upravu policije i policajce iz četiri druga kantona.



(FENA)