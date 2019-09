Oko 29.000 učenika osnovnih i srednjih škola u Srednjobosanskoj županiji (SBŽ) u ponedjeljak će sjesti u školske klupe, kada u toj županiji počinje nova školska godina.

Ministar obrazovanja SBŽ-a Bojan Domić kazao je Feni da je evidentno smanjen broj učenika u odnosu na prethodne godine, podsjetivši da je Vlada poduzela niz korake kako ne bi došlo do alarmantnog tehnološkog viška među nastavnicima i profesorima.

- Uradili smo što smo mogli i jednim dijelom smo to i uspjeli. Bili smo jako fleksibilni kod formiranja odjela, sa prosječno 18 učenika u osnovnim, te 19 u srednjim školama. Imamo i deficitarna zanimanja i odjele sa po 11 učenika i to nam stvara problem, ali tehnološki višak među nastavnicima nije izražen koliko bi mogao biti - kaže Domić.

Upitan da prokomentira nezadovoljstvo sindikata Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru, Domić je istaknuo da ona predstavlja novo rješenje i da razumije zabrinutost sindikata, ali da se nada da će ravnatelji škola donositi najbolje odluke.

Uredbom, koju je usvojila Vlada SBŽ-a, određeno je da u javnom sektoru ne smije biti upošljavanja bez javnog oglasa, dok je izbor budućeg uposlenika, sa liste uspješnih kandidata. prepušten rukovoditelju organa uprave.

- Uredba je dobra za one ustanove u kojima do sada nije bilo javnih natječaja. U obrazovanju koje je specifično, i koje je imalo određena rješenja, mnogo ovlasti i tereta u donošenju odluka sada je na jednom čovjeku. Međutim, vjerujem u naše ravnatelje da će donositi najbolje odluke, te da će im pismeni i usmeni dio ispita služiti da stvore jasnu sliku o kvaliteti svakog kandidata, te temeljem nje donosu odluku. Naravno, jasno je da se ravateljima omogućava da izaberu nekoga tko je recimo, po bodovanju, drugi ili treći na listi, i to izaziva zabrinutost kod sindikata - kazao je on.

Domić je istaknuo da je plan nastaviti s aktivnostima kojima je cilj unaprjeđenje obrazovnog sustava, među kojima su izmjena pedagoških mjerila, te pokušaj reforme srednjeg stručnog obrazovanja.

Najavio je, također, kreditno zaduženje Vlade, koje će biti namijenjeno, među ostalim, za završetak građevinskih radova na započetim školskim objektima, poput onih u Travniku i u Novom Travniku.

